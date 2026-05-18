Emergenza siccità sulla Costa Azzurra: acqua sempre più cara, scattano le tariffe anti-spreco

La Costa Azzurra si prepara a un’estate sotto pressione, non solo per l’arrivo dei turisti ma soprattutto per la crescente scarsità d’acqua.

Con mesi di anticipo rispetto al picco stagionale, le autorità delle Alpes-Maritimes lanciano l’allarme siccità e introducono misure sempre più severe per contenere i consumi. Tra queste, aumenti tariffari mirati e sistemi di prezzo progressivi che penalizzano gli sprechi.



Riserve in calo e estate a rischio

Nonostante alcune piogge registrate nell’autunno scorso, il livello delle riserve idriche resta insufficiente. Il deficit accumulato nel 2025 non è stato colmato durante l’inverno e le previsioni per i mesi di luglio e agosto indicano temperature superiori alla media e precipitazioni scarse.

Uno scenario che alimenta il rischio di una nuova crisi idrica lungo il litorale.

Le istituzioni locali, guidate dalla prefettura, hanno già avviato campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. L’obiettivo è evitare, o almeno ritardare, l’introduzione di restrizioni più drastiche come quelle viste negli anni recenti, quando limitazioni all’uso dell’acqua sono state in vigore fino all’autunno inoltrato.





Nizza introduce la tariffa “a tre livelli”

A Nizza e nell’area metropolitana, il costo dell’acqua ha superato i 5 euro al metro cubo (5,06 euro in media). Il sistema adottato si basa su una tariffazione progressiva articolata in tre fasce:

Consumo essenziale, con prezzo calmierato;

Consumo di comfort, a tariffa standard;

Consumo eccessivo, soggetto a rincari significativi.



Le famiglie che utilizzano meno di 30 metri cubi all’anno beneficiano di una tariffa agevolata, mentre chi supera i 150 metri cubi paga cifre molto più alte. Nel costo complessivo incidono anche investimenti per la depurazione avanzata e la sicurezza della rete idrica.



Prezzi più alti in estate: la strategia di Cannes e Grasse

Nei territori di Cannes e Grasse entra in vigore un’altra leva: la tariffazione stagionale. Durante i mesi estivi, da giugno a settembre, il prezzo dell’acqua aumenta rispetto all’inverno. Una misura pensata per distribuire il peso della crisi anche sul turismo, che nei mesi caldi moltiplica i consumi.



Parallelamente, vengono rafforzati i controlli sul riempimento delle piscine private e introdotte tassazioni specifiche per i grandi volumi d’acqua, considerati non essenziali.



Stretta sui grandi consumatori

A Villeneuve-Loubet gli aumenti colpiranno soprattutto le utenze più elevate, con rincari che possono arrivare fino al 63%. Nel mirino ci sono in particolare residenze di lusso e affitti turistici stagionali, ritenuti tra i principali responsabili dei picchi di consumo.



Norme nazionali e restrizioni locali

Le misure adottate si inseriscono nel quadro del Piano Acqua nazionale francese, che impone una tariffazione progressiva nelle aree soggette a forte stress idrico, come la Riviera.

A livello locale, restano inoltre in vigore ordinanze prefettizie che classificano diversi bacini, tra cui Estéron, Paillon e Siagne, in stato di allerta, con forti limitazioni agli usi non essenziali, come irrigazione e lavaggio di veicoli.



Con l’estate alle porte, la Costa Azzurra si trova dunque davanti a una sfida sempre più urgente: conciliare l’attrattività turistica con la salvaguardia di una risorsa sempre più scarsa. E il prezzo dell’acqua, destinato a salire, diventa lo strumento principale per cambiare abitudini e contenere gli sprechi.



