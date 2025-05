Il Festival della Televisione di Monte-Carlo annuncia l’anteprima francese di Watson

Il 64º Festival della Televisione di Monte-Carlo, che si terrà dal 13 al 17 giugno 2025, accoglierà l’anteprima francese della serie Watson, prodotta da CBS Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution. L’evento sarà inaugurato con la proiezione del primo episodio, subito dopo la cerimonia di apertura prevista per il 13 giugno alle ore 19:00 presso il Grimaldi Forum di Monaco.

La serie, interpretata da Morris Chestnut (The Best Man, Reasonable Doubt), si svolge sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. Watson segue il dottor John Watson, che riprende la sua carriera medica come direttore di una clinica dedicata a trattamenti per malattie rare, mentre la sua vecchia vita torna a bussare alla porta con un nuovo capitolo del confronto con Moriarty. Un mix tra investigazione e medicina, il progetto offre una reinterpretazione moderna di uno dei più grandi detective della storia.

Il festival celebrerà inoltre Jaz Sinclair, premiata con il prestigioso International Golden Nymph per il talento più promettente, riconoscendo il suo straordinario percorso artistico. Con questa edizione, Monte-Carlo conferma il suo ruolo centrale nella promozione delle eccellenze televisive internazionali.