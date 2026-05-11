Polpi in fuga dal Mediterraneo: a Cannes scatta l’allarme e parte la campagna per salvarli

Il polpo scompare dal Mediterraneo e a Cannes scatta la mobilitazione. Di fronte a un calo sempre più preoccupante della presenza di questo mollusco, fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi marini, l’associazione Anges de Poulpes ha lanciato una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con la Mairie de Cannes.



L’iniziativa, avviata lo scorso aprile, punta a informare cittadini e turisti sull’importanza di adottare comportamenti responsabili in mare, soprattutto durante i mesi estivi, quando le aree di riproduzione dei polpi risultano particolarmente vulnerabili.



Cuore della campagna è l’installazione di pannelli pedagogici in alcuni dei punti più frequentati del litorale cittadino, tra cui Moure Rouge, Bijou Plage e la Pointe Croisette.

Qui, bagnanti e appassionati di mare possono trovare informazioni utili per comprendere meglio le abitudini della specie e i rischi legati alle attività umane.



«Si tratta прежде di un lavoro di educazione», spiega Marie Muzard, rappresentante dell’associazione promotrice. «Non vogliamo contrapporre le diverse attività, ma sensibilizzare tutti sulla fragilità del polpo e sull’importanza di rispettarne l’habitat».



L’iniziativa è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco David Lisnard, da tempo impegnata nella tutela del litorale e nella promozione di politiche ambientali sostenibili.

Secondo diversi studi scientifici, il declino dei polpi nel Mediterraneo è legato a una combinazione di fattori: pesca intensiva, cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat costieri.

Il polpo, predatore intelligente e adattabile, svolge un ruolo cruciale nella catena alimentare marina, contribuendo a mantenere l’equilibrio tra le specie.



Proprio per questo, campagne come quella avviata a Cannes assumono un valore strategico più ampio: non solo informare, ma anche cambiare le abitudini quotidiane, dal rispetto delle zone rocciose alla riduzione dell’impatto umano sulle aree di nidificazione.



Un piccolo gesto, ricordano i promotori, può fare la differenza per il futuro del Mediterraneo.



