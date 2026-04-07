Nuova unità genitori–neonati al Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco: cure integrate senza separazione

Il Centre Hospitalier Princesse Grace annuncia l’apertura di una nuova unità dedicata a genitori e neonati, progettata secondo un principio fondamentale: garantire cure mediche senza separare la famiglia nei momenti più delicati della nascita.

Fino ad oggi, nei casi in cui il neonato necessitasse di assistenza specifica, veniva ricoverato nel reparto di neonatologia mentre la madre restava in maternità. Una separazione spesso fonte di stress, che poteva ostacolare il legame precoce, l’allattamento e i primi momenti condivisi. La nuova unità nasce proprio per superare questa criticità, offrendo un modello di cura più umano e integrato.

La struttura è composta da quattro camere confortevoli, concepite per ricreare un ambiente domestico piuttosto che ospedaliero. Le apparecchiature mediche sono presenti solo quando necessario, per preservare un’atmosfera rassicurante e intima. I genitori possono rimanere accanto al proprio bambino 24 ore su 24, dormire in struttura, riposarsi e vivere appieno i primi giorni di vita insieme.

L’unità è destinata ad accogliere neonati vulnerabili o che richiedono monitoraggio e cure specifiche — tra cui difficoltà respiratorie, rischi infettivi o metabolici, oppure nascite premature a partire dalla 33ª settimana e da 1500 grammi. L’assistenza è garantita da un’équipe multidisciplinare composta da medici, ostetriche, infermieri pediatrici e operatori specializzati, che lavorano in sinergia mettendo al centro il nucleo familiare. Anche i fratelli e le sorelle sono i benvenuti, contribuendo a creare un ambiente accogliente e inclusivo.

Questo approccio si inserisce nella strategia del polo madre-bambino del Centre Hospitalier Princesse Grace, orientata verso cure più fisiologiche, rispettose del legame genitore-figlio e capaci di ridurre lo stress per tutta la famiglia. Restare insieme durante il ricovero favorisce infatti il benessere del neonato, migliora alcuni parametri clinici e aiuta i genitori a trovare fin da subito il proprio ruolo.

L’unità rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’offerta sanitaria del Centre Hospitalier Princesse Grace, garantendo una presa in carico globale, sicura e attenta alle esigenze della madre e del bambino.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie a una donazione di 3,5 milioni di euro da parte dell’imprenditore Dmitry Rybolovlev, con il sostegno istituzionale di Albert II di Monaco.

“La creazione di questa unità completa l’offerta di cure per madre e bambino e testimonia la volontà del Centre Hospitalier Princesse Grace di mettere l’esperienza del paziente al centro dell’organizzazione”, ha dichiarato la direttrice Benoîte Rousseau de Sevelinges, esprimendo gratitudine per il contributo ricevuto.

Dal canto suo, Rybolovlev ha sottolineato l’importanza del legame familiare fin dai primi istanti di vita: “In qualità di medico, padre e nonno, sono convinto che la relazione tra genitori e neonato si costruisca fin dai primi minuti. Sono lieto che questo progetto sia oggi realtà e possa essere utile alla comunità del Principato”.