Monaco si prepara al Gran Premio: l’attesa febbrile tra negozi e appassionati

Nelle strade di Monaco, il clima è quello del silenzio prima della tempesta. A pochi giorni dall’inizio del Gran Premio di Monaco (22-25 maggio), la tensione sale non solo per i piloti, ma anche per i commercianti, che vivono un'intensa preparazione, simile a quella delle vetture in griglia di partenza.

Manuela, responsabile della Boutique Formule 1 di Rue Grimaldi, racconta al quotidiano Monaco Matin che l'organizzazione inizia con largo anticipo: "Ci prepariamo più di un anno prima. Le preordinazioni vengono fatte già a maggio dell’anno precedente, quando il risultato della gara ancora non è noto. La chiave è anticipare tutto".

Gli esercizi commerciali devono gestire al meglio il loro stock, per far fronte alla massiccia affluenza di clienti:

Sigarette e souvenir: "Raddoppiamo le scorte di tabacco e accumuliamo tanti gadget, soprattutto quelli legati alla Ferrari, vanno a ruba!", spiega sempre a Monaco Matin Mélisante, dipendente del Khédive, noto bar-tabaccheria situato nel cuore del circuito.

Bevande e rifornimenti: "Triplichiamo le quantità di acqua e bibite analcoliche, fondamentali per affrontare il caldo e l’intensità dell’evento".

Se la disposizione interna dei negozi resta invariata, le vetrine vengono trasformate in veri e propri altari dedicati alla Formula 1, con oggetti iconici legati alla Ferrari e al pilota monegasco Charles Leclerc.

Mentre i motori si scaldano, Monaco vive già il brivido della corsa, aspettando di accogliere tifosi, appassionati e visitatori pronti a immergersi nella magia del Gran Premio. L’attesa sta per finire, e la città è pronta a vivere lo spettacolo!