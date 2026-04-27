Giornata della disabilità: evento aperto alle Sablettes di Menton

La Città di Menton organizza, nell’ambito del mese dedicato al handicap, una giornata di sensibilizzazione aperta al pubblico in programma sabato 2 maggio 2026, dalle ore 10 alle 17, presso la Voûte n°1 (Sablettes).

Realizzata in collaborazione con numerose strutture medico-sociali, l’iniziativa si propone di far conoscere le diverse forme di disabilità e di favorire il dialogo con il grande pubblico. Durante l’intera giornata, i visitatori avranno l’opportunità di informarsi, confrontarsi e ricevere supporto grazie alla presenza di professionisti e associazioni attive nel settore.

Concepita come un momento educativo e al tempo stesso conviviale, la manifestazione offrirà numerosi laboratori interattivi rivolti alle famiglie. Tra le attività previste: laboratori sensoriali, introduzione al parahandball, un gioco di pista, scoperta della lingua dei segni e una camminata inclusiva che collegherà le Sablettes al Port de Garavan.

Le attività saranno co-animate dalle équipe del Service Périscolaire et Loisirs Éducatifs insieme agli studenti dell’IUT di Menton.

L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di iscrizione.

Programma della giornata:

10:30 – 11:00: apertura con la Compagnie des Cyclopes (teatro)

11:30 – 12:00: danza – Association LRC

13:30 – 14:00: canti – Association LRC

14:00 – 14:30: canti – Association “Si on chantait”

14:45 – 15:00: spettacolo della classe ULIS di Saint-Exupéry

15:30 – 16:00: teatro – bambini della classe IME con l’educatrice specializzata Amandine

16:00 – 17:00: canto – Alison