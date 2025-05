Monaco: Il nuovo insigne dei Vigili del Fuoco ufficialmente consegnato ai militari del Corpo

È stato ufficialmente consegnato lunedì 19 maggio il nuovo insigne del Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco, in una cerimonia solenne che si è svolta nel cortile del centro di soccorso de La Condamine. L’evento si è tenuto sotto l’autorità del Capo del Corpo, il Tenente Colonnello Maxime Yvrard, alla presenza dei militari e delle autorità locali.

Il nuovo emblema era stato scelto e presentato da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II durante le celebrazioni della Sainte-Barbe, patrona dei pompieri, il 4 dicembre 2022. La scelta di rinnovare l’insigne si è inserita nel contesto delle commemorazioni del centenario della morte del Principe Alberto I, fondatore del Corpo nel 1909.

Fino al 1949, il Corpo non disponeva di alcun emblema ufficiale. Il primo fu introdotto durante l’Avvento del Principe Rainier III, seguito da una seconda versione nel 1958, tuttora in uso, ma con caratteristiche grafiche poco distinguibili da quelle adottate dai vigili del fuoco francesi.

Il nuovo insigne, invece, nasce con l’intento di affermare una chiara identità monegasca. Esso rappresenta un simbolo forte e distintivo, che lega la tradizione all’impegno quotidiano dei sapeurs-pompiers al servizio della popolazione e dei valori della Principauté.

Questo nuovo emblema si propone non solo come elemento di riconoscimento visivo, ma anche come portatore di un significato profondo, che testimonia l’evoluzione storica del Corpo e ne riafferma la dedizione alla protezione della comunità.