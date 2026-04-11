ClicBus amplia il servizio a Monaco: dal 20 aprile 2026 collegamento attivo con il Centre Hospitalier Princesse Grace

A partire dal 20 aprile 2026, il servizio di trasporto a richiesta ClicBus estende la propria rete nel Principato di Monaco includendo il Centre Hospitalier Princesse Grace tra i punti serviti durante le ore diurne.

Attivo dal marzo 2024 su iniziativa del Governo del Principato e gestito dalla Compagnie des Autobus de Monaco, ClicBus nasce con l’obiettivo di integrare l’offerta di mobilità urbana, in particolare nelle aree non raggiungibili dalle linee di autobus tradizionali. Attualmente il servizio copre i quartieri Plati, Fleurs e Annonciade, collegandoli a quattro hub strategici del territorio: Place d’Armes, Fontvieille Centre Commercial, Monte-Carlo Tourisme e Place des Moulins.

Nel corso del 2025, ClicBus ha registrato circa 35.000 corse, con una media mensile di circa 2.900 spostamenti, confermando il crescente utilizzo da parte degli utenti.

L’integrazione del Centre Hospitalier Princesse Grace nella rete rappresenta un ulteriore sviluppo del servizio, migliorando l’accessibilità a una struttura pubblica di primaria importanza e rafforzando l’offerta di mobilità quotidiana.

Questa evoluzione si inserisce nella strategia del Governo del Principato volta a proporre soluzioni di trasporto pratiche, flessibili e complementari al sistema pubblico esistente, tenendo conto delle specificità territoriali di Monaco.

Disponibile sette giorni su sette, ClicBus consente agli utenti di prenotare il proprio viaggio tramite applicazione dedicata o telefono, applicando le stesse tariffe delle linee di autobus del Principato. Tutti i titoli di viaggio e gli abbonamenti della rete CAM sono validi anche sul servizio.