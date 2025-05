Nizza, parcheggio gratuito esteso a un'ora: più tempo per lo shopping e la mobilità sostenibile. Mezzi pubblici gratuiti per i ragazzini

Novità per gli automobilisti a Nizza: il Consiglio Municipale ha approvato oggi una delibera che estende la durata della sosta gratuita su strada da 30 minuti a un’ora, disponibile una volta alla settimana dal lunedì al venerdì.



La misura, già in vigore il sabato e nei parcheggi gestiti dalla Régie Parcs d’Azur, interesserà ora tutte le 14 mila aree di sosta su strada della città.



L'iniziativa è stata illustrata dal sindaco Christian Estrosi: «L’aumento della gratuità a un’ora settimanale rappresenta un sostegno concreto al commercio locale, facilitando l’accesso agli esercizi di prossimità e offrendo maggiore flessibilità ai cittadini per effettuare acquisti».





La decisione, secondo l’amministrazione comunale, risponde anche alle esigenze di coloro che non dispongono di alternative all’uso dell’auto, semplificando l’offerta complessiva di parcheggio.



Il sindaco ha inoltre ribadito l’impegno della città verso una mobilità più sostenibile ed equilibrata, sottolineando lo sviluppo dell’intermodalità, l’incremento delle "Parcs Relais", l’ampliamento della rete del tram e il potenziamento del trasporto pubblico.



A tal proposito, ha annunciato che dal 1° luglio 2025 il trasporto pubblico sarà gratuito per tutti i bambini sotto gli 11 anni, su tutta la rete Lignes d’Azur.



Una misura che si inserisce in una più ampia strategia per una mobilità urbana moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.