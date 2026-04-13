Don de Plantes 2026: al Parc Princesse Antoinette di Monaco l’iniziativa della Mairie per la redistribuzione sostenibile delle piante

Anche quest’anno a Monaco l’appuntamento con il “Don de Plantes”, l’iniziativa dedicata alla sostenibilità e al riutilizzo del verde urbano organizzata dalla Mairie de Monaco. L’evento si svolgerà oggi, lunedì 13 aprile 2026, con inizio alle ore 12:00, presso il suggestivo Parc Princesse Antoinette, situato al numero 54 di Boulevard du Jardin Exotique.

L’iniziativa invita cittadini e appassionati di giardinaggio a dare una nuova vita alle piante del parco: sarà infatti possibile portare a casa gratuitamente una pianta, contribuendo così alla diffusione del verde negli spazi privati come balconi, terrazze e giardini.

Per garantire una distribuzione equa e permettere al maggior numero possibile di partecipanti di beneficiare dell’iniziativa, è previsto il limite di una pianta per persona.

Durante l’evento sarà inoltre presente un giardiniere del parco, disponibile per offrire consulenze personalizzate e consigli utili sulla cura e manutenzione delle piante, rendendo l’esperienza non solo sostenibile ma anche formativa.

Si segnala che l’evento non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.