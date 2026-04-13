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Ambiente | 13 aprile 2026, 09:00

Don de Plantes 2026: al Parc Princesse Antoinette di Monaco l’iniziativa della Mairie per la redistribuzione sostenibile delle piante

Un’iniziativa green per dare nuova vita alle piante, con la guida dei giardinieri del parco

Parc Princesse Antoinette di Monaco.

Parc Princesse Antoinette di Monaco.

Anche quest’anno a Monaco l’appuntamento con il “Don de Plantes”, l’iniziativa dedicata alla sostenibilità e al riutilizzo del verde urbano organizzata dalla Mairie de Monaco. L’evento si svolgerà oggi, lunedì 13 aprile 2026, con inizio alle ore 12:00, presso il suggestivo Parc Princesse Antoinette, situato al numero 54 di Boulevard du Jardin Exotique.

L’iniziativa invita cittadini e appassionati di giardinaggio a dare una nuova vita alle piante del parco: sarà infatti possibile portare a casa gratuitamente una pianta, contribuendo così alla diffusione del verde negli spazi privati come balconi, terrazze e giardini.

Per garantire una distribuzione equa e permettere al maggior numero possibile di partecipanti di beneficiare dell’iniziativa, è previsto il limite di una pianta per persona.

Durante l’evento sarà inoltre presente un giardiniere del parco, disponibile per offrire consulenze personalizzate e consigli utili sulla cura e manutenzione delle piante, rendendo l’esperienza non solo sostenibile ma anche formativa.

Si segnala che l’evento non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Redazione

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