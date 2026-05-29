Roma ospita la mostra del Premio di Fotografia Ambientale della Fondazione Principe Alberto II e una conferenza sulla conservazione della biodiversità

Il 19 maggio la capitale italiana ha accolto una delegazione monegasca della Fondazione Principe Alberto II di Monaco e del Comune di Monaco in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Homme-Nature : équilibres fragiles”, organizzata dalla sezione italiana della Fondazione in collaborazione con la Fondation Roma Sapienza e il Jardin Botanique de Rome.

L’evento, posto sotto il patrocinio dell’Ambasciatore di Monaco in Italia, ha rappresentato un’occasione per presentare alle personalità presenti e al corpo diplomatico le fotografie premiate nelle prime cinque edizioni del Premio di Fotografia Ambientale della Fondazione.

La manifestazione ha inoltre permesso di mettere in luce l’impegno internazionale della Fondazione Principe Alberto II di Monaco che, in vent’anni di attività, è diventata un attore di riferimento nella sensibilizzazione e nell’attuazione di soluzioni concrete per la tutela della biodiversità, del clima e degli oceani. Nel suo intervento, S.E. Anne Eastwood, Ambasciatore e Vicepresidente della sezione italiana della Fondazione, ha sottolineato il ruolo svolto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco a livello mondiale.

Al termine dell’inaugurazione si è svolta una conferenza alla presenza, tra gli altri, di Romain Ciarlet, Vicepresidente e Amministratore Delegato della Fondazione, Marco Colasanti, Presidente della sezione italiana, e Fabio Attorre, Direttore del Jardin Botanique de Rome, che hanno aperto i lavori della seconda parte della giornata.

La conferenza, dedicata al tema “Conservazione della biodiversità: sfide e opportunità per il futuro”, ha riunito esperti istituzionali e scientifici per analizzare lo stato del pianeta ed esplorare progetti innovativi per la tutela della biodiversità sviluppati in Italia e nell’area mediterranea.

Nel corso della giornata è stato inoltre ufficializzato il partenariato tra il Giardino Esotico di Monaco e il Jardin Botanique de Rome. L’accordo, già firmato a Monaco alla fine di aprile, è stato nuovamente celebrato a Roma a margine dell’evento alla presenza di André Campana, Assessore comunale, e di Diane Ortolani, Direttrice del Giardino Esotico.

La mostra fotografica, destinata a proseguire il suo percorso itinerante in tutta Italia nel corso dell’anno, sarà visitabile fino al 30 giugno presso il Jardin Botanique de Rome.