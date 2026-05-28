Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. La Bollène Vésubie

Danilo Radaelli ci accompagna oggi alla scoperta di un altro gioiello del territorio delle Alpi Marittime: La Bollène-Vésubie.



Arroccata su un promontorio che domina la valle, La Bollène-Vésubie è uno di quei luoghi in cui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio allo sguardo.

Per chi viaggia in bicicletta e per chi osserva il mondo attraverso un obiettivo, questo borgo alpino dell’entroterra nizzardo rappresenta una tappa silenziosa ma potentemente evocativa: un intreccio di luce, pietra e memoria.



Il paese si sviluppa in forma concentrica, con un dedalo di vicoli stretti e scalinate che si rincorrono fino alla chiesa di Saint-Laurent, raffinato esempio di barocco alpino. Le case, alte e addossate le une alle altre, sembrano crescere direttamente dalla roccia, creando scorci fotografici naturali dove ombre e geometrie dialogano senza artifici.





Il richiamo del Turini: curve, foreste e mito

A una dozzina di chilometri, la strada si arrampica verso il Col de Turini (1604 metri), crocevia naturale tra tre vallate – Vésubie, Bévéra e Paillons – e luogo iconico per ogni ciclista. Qui la fotografia incontra il movimento: tornanti stretti, foreste di abeti e improvvise aperture panoramiche offrono sequenze visive quasi cinematografiche.



Reso celebre dal Rally di Monte Carlo, il Turini conserva però un’anima più intima: sentieri escursionistici, una piccola stazione sciistica a Camp d’Argent e persino un allevamento di lama. In estate come in inverno, è un laboratorio naturale per chi cerca immagini autentiche, lontane dai circuiti più battuti.





Authion: la montagna come archivio della storia

Più in alto, il massiccio dell’Authion si presenta come una fortezza naturale sospesa tra Francia e Italia. Qui la fotografia si fa racconto storico: caserme, forti e ridotte militari emergono tra i pascoli e le rocce, testimonianza di un confine conteso sin dall’Ottocento.



Le tracce della Linea Maginot e delle fortificazioni successive disegnano un paesaggio stratificato, dove la natura ha lentamente riassorbito l’architettura militare. Un circuito ad anello di circa dieci chilometri consente di esplorare l’area anche in bicicletta, trasformando l’escursione in un viaggio visivo tra memoria e silenzio.





Un borgo tra resilienza e rinascita

La storia di La Bollène-Vésubie è segnata da eventi drammatici: dal terremoto del 1564 alle incursioni militari tra Seicento e Settecento, fino alla guerriglia dei Barbets durante la Rivoluzione francese.

Eppure il villaggio ha saputo reinventarsi, diventando già nell’Ottocento una meta estiva apprezzata per l’aria salubre e i panorami aperti.



Con l’arrivo del turismo e delle prime infrastrutture – elettricità, telefono, alberghi – il borgo si è trasformato in punto di partenza per escursioni verso Turini e Authion. Dopo le difficoltà del Novecento e l’esodo rurale, dagli anni Settanta si registra una lenta ripresa demografica, segno di un equilibrio ritrovato tra tradizione e accoglienza.

Luoghi e dettagli da mettere a fuoco

Per chi visita La Bollène-Vésubie con spirito fotografico e ritmo lento, alcuni luoghi diventano inevitabili punti di osservazione:

la chiesa di Saint-Laurent, con interni riccamente decorati;

il Fort de Flaut, testimonianza della Linea Maginot;

il museo di entomologia, sorprendente raccolta di insetti e farfalle;

il vecchio mulino in piazza;

la valle della Planchette, tra ponti e cappelle alpine.

Pedalare e guardare

La Bollène-Vésubie non è solo una destinazione, ma un’esperienza da attraversare. In sella a una bicicletta, ogni salita diventa un cambio di prospettiva; ogni sosta, un’inquadratura.

Qui la fotografia non cerca lo spettacolare, ma il dettaglio: una persiana socchiusa, una pietra consumata, la linea di una cresta contro il cielo.



In tutte le stagioni, il borgo e il suo territorio offrono un invito semplice e radicale: rallentare. E osservare.



