Costa Azzurra, 30 spiagge e 8 porti premiati con il Pavillon Bleu 2026

Sono 30 le spiagge e 8 i porti della Costa Azzurra che nel 2026 potranno fregiarsi del prestigioso Pavillon Bleu, il riconoscimento internazionale che certifica l’eccellenza ambientale delle località balneari.

Tra le destinazioni premiate spiccano tre grandi protagoniste del turismo mediterraneo: Antibes, Cannes e Nizza, dove la Bandiera Blu tornerà a sventolare anche per la prossima stagione estiva.



Il Pavillon Bleu non è un semplice marchio di qualità, ma uno standard rigoroso che tiene conto di diversi criteri: dalla pulizia e qualità delle acque alla gestione dei rifiuti, fino ai servizi offerti e alle politiche di tutela ambientale.

Un riconoscimento che incide concretamente anche sulle scelte dei viaggiatori: secondo recenti rilevazioni, il 67% dei francesi considera la Bandiera Blu un elemento determinante e, tra questi, oltre l’80% privilegia le spiagge certificate per le proprie vacanze.



L’elenco ufficiale, appena reso noto, conferma il ruolo centrale del Dipartimento delle Alpi Marittime nel panorama turistico sostenibile.

Le trenta spiagge premiate si concentrano infatti in tre principali località della Riviera, simbolo di un equilibrio sempre più ricercato tra accoglienza turistica e rispetto dell’ambiente.



Accanto alle spiagge, anche otto porti della Costa Azzurra ottengono il riconoscimento, a testimonianza di un impegno che coinvolge non solo il turismo balneare ma anche la nautica, con attenzione crescente alla gestione sostenibile delle infrastrutture marittime.



Un segnale chiaro: la qualità ambientale si conferma oggi uno dei principali fattori competitivi per le destinazioni turistiche, soprattutto in un territorio, come quello della Riviera francese, dove il mare rappresenta la risorsa più preziosa.



Riou (Plage de la Nadine)



Le spiagge “Targate 06”

Antibes

Les Groules

Fontonne Est

Fontonne Ouest

square Gould

Antibes-les-Pins Est

Antibes-les-Pins Ouest

Garoupe Ouest

La Salis

Marineland

Fort Carré

Croûton

Cannes

Bijou

Trou (Roubine)

Font de Veyre

Gare Marchandises

Gazagnaire

Ile Sainte Marguerite Est

Ile Sainte Marguerite Ouest

Midi

Moure Rouge

Riou (Plage de la Nadine)

Rochers de la Bocca

Sud Aviation

Nizza

Bambou

Carras

Castel

Forum

Poincaré

Saint Hélène

Nice Galion

Sono inoltre otto i porti delle Alpi Marittime che si potranno fregiare della bandiera blu





Port de Plaisance - Cap d'Ail

Port de Marina Baie des Anges – Villeneuve Loubet

Port Camille Rayon Golfe Juan

Marina Vieux Port - Cannes

Port du Moure Rouge - Cannes

Port Pierre Canto - Cannes

Port de La Napoule – Mandelieu La Napoule

Vieux Port - Golfe-Juan