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Business | 15 aprile 2026, 09:00

Monaco lancia un bando per le animazioni estive 2026 al Larvotto e al Porto Hercule

Candidature aperte per chalet alimentari, strutture private e attrazioni per bambini entro il 29 aprile

Larvotto

Larvotto

La Mairie de Monaco ha avviato un appello a candidature nell’ambito delle animazioni estive 2026, con l’obiettivo di assegnare spazi destinati all’installazione e alla gestione di chalet alimentari, strutture alimentari private e maneggi o attrazioni dedicate ai bambini.

Le aree interessate dall’iniziativa comprendono diversi punti strategici del territorio monegasco. In particolare, gli spazi disponibili sono situati presso Place Anne-Marie Campora al Larvotto, dove le attività si svolgeranno da venerdì 3 luglio a domenica 16 agosto inclusi. 

Al Porto Hercule, gli spazi sono suddivisi in più zone: il Quai Albert 1er – Zona Nord sarà operativo da venerdì 10 luglio a domenica 9 agosto inclusi, mentre il Quai Albert 1er – Zona Sud e il parvis saranno disponibili da venerdì 24 luglio a domenica 9 agosto inclusi.

I soggetti interessati possono consultare e scaricare i dossier di candidatura direttamente dal sito ufficiale della Mairie de Monaco, all’indirizzo: https://mairie.mc/lete-au-port-hercule-et-au-larvotto-2026 

Le candidature dovranno essere inviate via email all’indirizzo animation@mairie.mc  entro e non oltre mercoledì 29 aprile.

Porto Hercule

Porto Hercule

Larvotto

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Porto Hercule

Porto Hercule

Porto Hercule

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Redazione

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