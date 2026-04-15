Monaco lancia un bando per le animazioni estive 2026 al Larvotto e al Porto Hercule

La Mairie de Monaco ha avviato un appello a candidature nell’ambito delle animazioni estive 2026, con l’obiettivo di assegnare spazi destinati all’installazione e alla gestione di chalet alimentari, strutture alimentari private e maneggi o attrazioni dedicate ai bambini.

Le aree interessate dall’iniziativa comprendono diversi punti strategici del territorio monegasco. In particolare, gli spazi disponibili sono situati presso Place Anne-Marie Campora al Larvotto, dove le attività si svolgeranno da venerdì 3 luglio a domenica 16 agosto inclusi.

Al Porto Hercule, gli spazi sono suddivisi in più zone: il Quai Albert 1er – Zona Nord sarà operativo da venerdì 10 luglio a domenica 9 agosto inclusi, mentre il Quai Albert 1er – Zona Sud e il parvis saranno disponibili da venerdì 24 luglio a domenica 9 agosto inclusi.

I soggetti interessati possono consultare e scaricare i dossier di candidatura direttamente dal sito ufficiale della Mairie de Monaco, all’indirizzo: https://mairie.mc/lete-au-port-hercule-et-au-larvotto-2026

Le candidature dovranno essere inviate via email all’indirizzo animation@mairie.mc entro e non oltre mercoledì 29 aprile.