La lettura senza barriere: il servizio di prestito libri a domicilio di L’Odyssée

Per gli amanti della lettura che si trovano impossibilitati a recarsi in biblioteca, L’Odyssée Bibliothèque municipale offre una soluzione preziosa: il servizio di portage de livres à domicile, attivo da oltre dieci anni e destinato a persone con difficoltà di mobilità, anche temporanee.

Questo servizio, simile alle boîtes à livres disseminate in città e alla Bibliothèque à la plage estiva, è un’iniziativa che consente di avvicinare la cultura ai lettori direttamente nelle loro abitazioni o in case di riposo.

Come funziona?

L’iscrizione è semplice: basta registrarsi a L’Odyssée, in sede o online, e scegliere i libri da prendere in prestito. È possibile consultare il catalogo online oppure affidarsi alla selezione personalizzata dell’équipe della biblioteca, che comporrà una scelta mirata in base ai gusti del lettore.

Informazioni pratiche

Il servizio di consegna avviene una volta al mese, il giovedì mattina (ad eccezione di agosto).

Gli utenti vengono contattati telefonicamente per definire le loro necessità e confermare il giorno di consegna.

Si possono prendere in prestito fino a dieci volumi, con un’iscrizione annuale di 5 euro.

Un’opportunità che rende la lettura più accessibile, abbattendo le barriere fisiche e permettendo a tutti di godere della magia dei libri.

Per maggiori informazioni

Chiamate il 04 92 41 76 60, troverete una porta aperta sulla cultura, direttamente a domicilio.