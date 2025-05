Il trionfo della danza: Core meu incanta Cuba, nuove creazioni a Nizza e rigore all'Académie Princesse Grace [VIDEO]

Il mondo della danza ha vissuto giorni di grande entusiasmo grazie a Les Ballets de Monte-Carlo, che hanno conquistato il pubblico cubano con Core meu, la coinvolgente coreografia di Jean-Christophe Maillot. Oltre 7500 spettatori hanno applaudito le rappresentazioni al Teatro Nazionale di Cuba, accompagnate dalla potente musica di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. La presenza di SAR La Principessa di Hannover ha aggiunto prestigio all'evento.

Il riconoscimento per Maillot è stato significativo: il Premio Internazionale di Danza Josefina Méndez, conferito dall'Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, in onore del suo contributo al Ballet National de Cuba e alla scena internazionale. Un altro importante tributo è arrivato con il Premio d'Onore del Festival Cubadisco, assegnato a Les Ballets de Monte-Carlo e a Castrignanò per l'eccellenza artistica.

Ma la danza non si ferma: il Museo Marc Chagall di Nizza ospiterà il 6 giugno 2025 una nuova performance, À L’ANCRE DU VIVANT. La creazione porta la firma di artisti visionari: Mimoza Koike (coreografa), Macarena Vilches (videasta e scenografa), Clément Lesaffre (artista pluridisciplinare) e Ilia Osokin (compositore). L’evento promette un'esperienza immersiva tra video, disegno dal vivo e danza, celebrando la bellezza e la complessità del mondo vivente.

Le porte si apriranno alle 19:00, con biglietti a 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini. La prenotazione è obbligatoria via email, contattando M. Patrick Wante all’indirizzo p.wante@balletsdemontecarlo.com.

Nel frattempo, il rigore e la dedizione sono stati protagonisti a Monaco, dove gli studenti dell’Académie de Danse Princesse Grace hanno affrontato l’esame di fine anno. Questo momento cruciale nel loro percorso è stato valutato da una giuria composta dal direttore dell'Accademia, la sua équipe pedagogica, direttori e coreografi di compagnie professionali, oltre a ballerini professionisti invitati.

Gli studenti che hanno completato con successo il loro percorso riceveranno il prestigioso Certificat d'Aptitude de Danseur Professionnel, che aprirà loro le porte verso una carriera nel mondo della danza. Un traguardo che testimonia l’eccellenza della formazione offerta dall’Accademia e il talento di questi giovani artisti pronti a calcare i palcoscenici internazionali.

Un mese ricco di emozioni e successi per la danza contemporanea, tra riconoscimenti prestigiosi, creazioni audaci e nuove generazioni di ballerini pronte a brillare.