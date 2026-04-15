Paolo Cattin: “Da Watches and Wonders al nuovo Daytona”

Aprile si conferma, ancora una volta, il mese in cui l’orologeria mondiale detta il ritmo dell’anno. È nelle grandi fiere internazionali di primavera che i marchi presentano le novità più attese, ridefiniscono il proprio posizionamento e, soprattutto, orientano l’attenzione di appassionati, collezionisti e investitori. L’edizione 2026 di Watches and Wonders Geneva ha ribadito con forza questa centralità, offrendo una lettura molto chiara delle traiettorie lungo cui si muoverà il settore nei prossimi mesi.

Tra i protagonisti più osservati vi è naturalmente Rolex, che ha scelto di costruire la propria presenza a Ginevra attorno a un doppio asse di grande impatto. Da una parte il centenario dell’Oyster, passaggio simbolico di enorme rilievo nella storia della Maison e più in generale dell’orologeria moderna e dall’altra una serie di novità capaci di catalizzare immediatamente l’attenzione del mercato, tra le quali si nota in modo particolare il nuovo Cosmograph Daytona, destinato come sempre a occupare una posizione centrale nella conversazione globale tra appassionati e addetti ai lavori.

È proprio sul Daytona che si concentra una parte fondamentale della lettura di Paolo Cattin, considerato tra i massimi esperti italiani. Il Cosmograph Daytona continua infatti a rappresentare un riferimento assoluto, un modello che nel tempo ha superato la dimensione tecnica per trasformarsi in simbolo, linguaggio, oggetto di culto e parametro di giudizio per l’intero comparto. Ogni suo aggiornamento viene osservato con un’intensità che pochi altri orologi al mondo possono vantare.

“Quando Rolex interviene sul Daytona, non introduce solo una novità di prodotto ma interviene su un’icona, su una referenza che negli anni ha assunto un peso tecnico, culturale e collezionistico straordinario. Il Daytona è uno di quegli orologi che vengono letti subito su più livelli, estetico, storico, identitario e naturalmente anche di mercato”, osserva Paolo Cattin.

La forza del messaggio Rolex alla Fiera di Ginevra sta proprio nella capacità di tenere insieme memoria storica e tensione contemporanea. Il centenario dell’Oyster richiama una delle più grandi rivoluzioni della storia orologiera, mentre il nuovo Daytona conferma la volontà della Maison di presidiare il vertice della desiderabilità globale attraverso uno dei modelli più riconoscibili e ambiti di sempre. In questo equilibrio tra celebrazione del patrimonio e gestione delle icone si coglie una strategia estremamente lucida, costruita per rafforzare il marchio sia sul piano dell’autorevolezza sia su quello dell’attrattività.

“Il legame tra il centenario dell’Oyster e il nuovo Daytona è molto interessante perché mette in dialogo due dimensioni decisive dell’identità Rolex. Da un lato la storia profonda della cassa Oyster, che ha segnato un prima e un dopo. Dall’altro il Daytona, che nel tempo è diventato uno dei principali motori simbolici del desiderio contemporaneo. Insieme raccontano perfettamente la capacità del marchio di custodire la propria eredità e, allo stesso tempo, di restare al centro del presente”, prosegue Cattin.

La vera importanza dei saloni internazionali risiede proprio in questa funzione di orientamento, non servono soltanto a mostrare nuovi modelli, ma contribuiscono a costruire gerarchie di attenzione, ad alimentare aspettative e a rafforzare la percezione di quali referenze siano destinate a lasciare una traccia più lunga. Le fiere parlano certamente agli operatori, ai retailer e alla stampa specializzata, ma incidono in modo altrettanto forte sull’immaginario di chi osserva, desidera, confronta e si prepara a compiere una scelta d’acquisto.

“Le fiere continuano ad avere un peso forte perché non si limitano a presentare l’oggetto ma ne costruiscono il contesto, la visibilità, il racconto e la posizione nel mercato. Influenzano il modo in cui un modello viene percepito e discusso. Questo vale ancora di più per il Daytona, che ogni volta diventa immediatamente un centro di gravità per il settore”, sottolinea Cattin.

Secondo l’esperto, la competenza oggi si misura anche nella capacità di distinguere ciò che appartiene al piano del marketing da ciò che possiede i requisiti per consolidarsi nel tempo. Questo perché non tutte le novità hanno la stessa profondità, alcune funzionano come acceleratori mediatici, altre come segnali transitori, altre ancora nascono invece con quella rara combinazione di coerenza, riconoscibilità, qualità esecutiva e forza simbolica che consente loro di entrare stabilmente nella memoria del mercato.

“Il punto è capire quale modello conserverà rilevanza, riconoscibilità e attrattiva anche nel medio e lungo periodo. I veri orologi importanti sono quelli che reggono il tempo, non soltanto l’entusiasmo del lancio. Il Daytona appartiene da anni a questa categoria, ed è per questo che ogni sua evoluzione viene giudicata con un’attenzione molto superiore alla media”, aggiunge Cattin.

Questa analisi acquista ancora più valore se letta nel quadro di un mercato oggi più selettivo. I dati dell’industria orologiera svizzera mostrano un contesto in cui i volumi si sono contratti e in cui il peso del marchio, della reputazione e della solidità di collezione diventa ancora più decisivo.

“Oggi Watches and Wonders vale anche come indicatore del sentimento del mercato. Si capisce quali linee i brand vogliono rafforzare, quali modelli candidano a dominare la conversazione dei mesi successivi e quali storie ritengono più solide. Nel caso di Rolex, il messaggio è molto chiaro: il marchio continua a investire sulla propria storia, ma sa perfettamente che alcune icone, come il Daytona, restano decisive per presidiare il vertice del desiderio”, conclude Paolo Cattin.