Nizza capitale dei libri: al via il Festival du Livre 2025 con grandi firme e giovani lettori

La città di Nizza si prepara ad ospitare, da oggi, venerdì 30 maggio, a domenica 1° giugno 2025, la 29ª edizione del Festival du Livre de Nice, uno degli appuntamenti culturali più attesi della Costa Azzurra.



L’inaugurazione ufficiale si terrà questo pomeriggio, alle ore 15, al Jardin Albert 1er, con ingresso da Place Masséna.



Il sindaco di Nizzza Christian Estrosi, darà il via alla manifestazione e procederà alla consegna del Prix Nice Baie des Anges 2025 allo scrittore Andreï Makine, membro dell’Académie française, premiato per il suo romanzo Prisonnier du rêve écarlate (ed. Grasset).





Non mancherà un omaggio alla letteratura per ragazzi: sarà infatti assegnato anche il “Prix Le Livre des Elèves de Nice” a Florence Hinckel per il suo racconto “Chun, le panda baby-sitter. 33 rue des Tilleuls” (ed. Nathan), nell’ambito della terza edizione di questo riconoscimento rivolto ai più giovani lettori.



Il Festival, sotto la presidenza onoraria del naturalista e giornalista Allain Bougrain Dubourg e con la direzione artistica di Franz-Olivier Giesbert, ospiterà oltre 200 autori provenienti da tutta la Francia e dall’estero.



Il tema di quest’anno, Prendre le large (Prendere il largo), invita a esplorare nuovi orizzonti attraverso la letteratura, la poesia e il pensiero critico.



Durante i tre giorni del festival sono in programma incontri con gli autori, sessioni di firme, letture, spettacoli, proiezioni, dibattiti e numerose attività per grandi e piccoli, nei giardini del centro città e in vari spazi culturali municipali.



Informazioni pratiche:

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025

Orari: 10:00 – 19:00

Jardin Albert 1er, ingresso libero da Place Masséna