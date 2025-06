Monaco rafforza il suo impegno per i diritti umani: Isabelle Picco eletta Presidente del CERD

Nel 60° anniversario della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD) e nel 30° anno dalla sua ratifica da parte della Principauté de Monaco, la nazione ha rafforzato il suo ruolo a livello internazionale nella tutela dei diritti umani. Il 2 giugno 2025, S.E. Isabelle Picco, Rappresentante permanente di Monaco presso le Nazioni Unite, è stata eletta Presidente della 31ª riunione degli Stati Parti del CERD, un riconoscimento che sottolinea il continuo impegno del Governo Princier in questo ambito.

L'incontro aveva lo scopo di eleggere nove nuovi membri del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, un organismo composto da 18 esperti indipendenti che si riunisce tre volte l'anno per analizzare i rapporti degli Stati membri e formulare raccomandazioni sulla corretta attuazione della Convenzione. Tra i nuovi eletti figurano rappresentanti di paesi come la Costa d’Avorio, il Qatar, il Camerun, la Türkiye, il Togo, la Repubblica di Corea, la Polonia, il Messico e Panama, che si uniranno ai membri già in carica dal 2023.

L'elezione per acclamazione di Isabelle Picco riflette non solo la fiducia nella sua leadership, ma anche il contributo attivo di Monaco nella promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione. Un passo significativo che rafforza la presenza della piccola nazione nel panorama internazionale dei diritti umani.