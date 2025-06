Monaco celebra le sue radici: tornano gli Incontri dei Siti Storici Grimaldi

Un fine settimana all’insegna della storia, dell’identità culturale e della convivialità. Il 14 e 15 giugno 2025, la Place du Palais accoglie la 6ª Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco, un appuntamento che, anno dopo anno, riunisce le comunità francesi e italiane legate storicamente alla famiglia principesca.

L’iniziativa, nata nel 2018 su impulso di S.A.S. il Principe Alberto II, mira a rafforzare e rendere visibili i legami tra la dinastia Grimaldi e oltre 150 comuni europei, con cui nel corso dei secoli si sono intrecciati rapporti dinastici, diplomatici o matrimoniali. Titoli nobiliari come duca di Valentinois, marchese dei Baux, conte di Carladès o barone di Hambye testimoniano questa fitta rete di relazioni storiche.

Quest’anno, tra i comuni presenti figurano Polignac, Lavoûte-sur-Loire e Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire), Bardi e Compiano (provincia di Parma), Uzès (Gard), Ollioules (Var) e Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). Ognuno di essi porterà a Monaco un pezzo della propria cultura, con prodotti tipici, danze folkloriche, artigianato locale e racconti storici che illustrano il legame con la Casata dei Grimaldi.

L’evento, a ingresso libero, offrirà un ricco programma per tutte le età: dalle animazioni culturali alle degustazioni, dalle esibizioni artistiche ai laboratori didattici per bambini. Non mancheranno le passeggiate a cavallo, le partite di bocce quadrate e la presenza di animali da fattoria, per un’atmosfera genuinamente festosa.

La Rencontre des Sites historiques non è solo una festa popolare, ma un momento di riscoperta e valorizzazione delle radici comuni tra Monaco e numerosi territori del Mediterraneo e dell’entroterra francese. Un viaggio nel tempo, vissuto nella cornice suggestiva del Palazzo del Principe, dove la storia continua a dialogare con il presente.