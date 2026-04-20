Saorge celebra i sapori d'Italia: l'Associazione "La Sauce" organizza una serata "Mensa Popolare" con polenta alla piemontese

Il borgo di Saorge si prepara a vivere una serata dedicata alla cultura gastronomica italiana e alla socialità. Venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 19:00, la locale Salle des Fêtes ospiterà l’evento "Mensa Popolare", un’iniziativa dedicata allo svago e al tempo libero che mette al centro il piacere della tavola condivisa.

L’evento è promosso e curato dall’Associazione "La Sauce", realtà attiva nel territorio, che per l’occasione ha scelto di rendere omaggio alla tradizione culinaria del Piemonte. I volontari dell'associazione prepareranno un pasto autentico dal sapore italiano, pensato per unire residenti e visitatori in un'atmosfera comunitaria e informale.

Il Menù della serata Il protagonista indiscusso della cena sarà la polenta tradizionale piemontese. I partecipanti potranno scegliere tra due accompagnamenti classici:

Polenta con salsa piemontese;

Polenta al gorgonzola.

A conclusione del pasto verrà servito un dessert al cioccolato "Dessert CHOCO". Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo un servizio bar per il ristoro in loco.

Informazioni pratiche e modalità di partecipazione In linea con lo spirito della "Mensa Popolare", la partecipazione all'evento è regolata tramite una formula di offerta libera (partecipazione libera), permettendo a chiunque di contribuire secondo le proprie possibilità e sostenere così le attività dell'associazione.

L'appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso la Salle des Fêtes di Saorge.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero di telefono - 06 26 53 14 62.