Fête de la Radio: Monaco celebra il fascino degli impianti di trasmissione

Dal 5 al 7 giugno, il Principato di Monaco apre le sue porte agli appassionati di apparecchiature di trasmissione con la Fête de la Radio, un evento imperdibile che permetterà di esplorare i siti di trasmissione di Radio Monte Carlo (RMC).



A differenza dell'Italia, Monaco mantiene attivi i trasmettitori e le antenne in onde medie, un aspetto che rende questo evento ancora più affascinante per i visitatori.

Situato sulle colline vicino a Monte Carlo, il sito di Agel non ospita solo trasmettitori in onde medie, ma anche sistemi FM e DAB+ in piena operatività.



Durante i tre giorni di festa, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire i retroscena delle trasmissioni, assistere a una diretta con Radio Top Side e seguire il percorso del programma attraverso le onde radio, fino a riceverlo sulle proprie radio.

Inoltre, i visitatori potranno immergersi nella storia del Centro, ammirando oggetti "da collezione" risalenti agli anni d'oro di RMC. I tecnici saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande, con visite guidate organizzate ogni 30 minuti.

L'ingresso è gratuito e aperto al pubblico, dalle 9:00 alle 17:00, sia presso il Centro "Lucien Allavena" al Col de la Madone, sia al Centro di Roumoules. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli indirizzi email dedicati.

Non perdete questa occasione unica di esplorare il mondo della radio e delle trasmissioni nel cuore di Monaco.