Cagnes-sur-Mer rivoluziona i parcheggi: un’ora gratis e nuove regole per il centro

Cambiano le regole della sosta e l’obiettivo è chiaro: rendere il centro città più accessibile e rilanciare le attività commerciali locali.

Col mese di giugno é entrata in vigore a Cagnes-sur-Mer una nuova disciplina del parcheggio, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Bryan Masson.



Il provvedimento, illustrato dal consigliere comunale Gérald Derouck, punta a semplificare la vita degli automobilisti e favorire la frequentazione delle aree commerciali di prossimità.



Un’ora di sosta gratuita

La novità più rilevante riguarda l’estensione della gratuità: il tempo di sosta senza pagamento passa da 30 minuti a un’ora in tutte le zone a pagamento su strada. Una misura pensata per agevolare soste brevi e rapide commissioni in centro.



Superata la prima ora, resta in vigore la suddivisione tariffaria in tre aree: zona arancione a 1 euro l’ora, zona rossa a 1,10 euro e zona gialla con tariffa giornaliera di 2 euro.



Tolleranza di 15 minuti contro le multe

Per evitare sanzioni considerate eccessive, viene introdotta una finestra di tolleranza di 15 minuti sia all’inizio sia al termine della sosta pagata.

In caso di multa entro questo intervallo, il verbale verrà annullato automaticamente entro la notte successiva.



Stop ai privilegi per le auto elettriche

Tra i cambiamenti più significativi, anche la fine dell’esenzione totale per i veicoli elettrici.

I proprietari dovranno registrarsi presso il gestore Indigo per continuare a beneficiare della gratuità, limitata però a due ore nelle zone rosse e a quattro ore in quelle arancioni.



Parcheggio gratuito per il personale sanitario

Arrivano invece agevolazioni per infermieri e operatori sociosanitari che effettuano assistenza domiciliare: per loro la sosta sarà completamente gratuita in tutte le aree, previa registrazione.

Inoltre, potranno utilizzare anche gli spazi riservati alle consegne e ai grandi eventi.



Più aree a pagamento per compensare i costi

Il Comune stima un mancato introito annuo di circa 169 mila euro a seguito delle nuove misure. Per compensare, si prevede un’estensione delle zone a pagamento, in particolare nelle strade perpendicolari al boulevard Maréchal-Juin. Resterà invece gratuito il parcheggio Sauvaigo.



Allo studio anche l’introduzione di nuove “zone blu” con disco orario lungo l’avenue des Alpes, con l’obiettivo di aumentare la rotazione dei veicoli.



L’amministrazione minimizza le critiche dell’opposizione e ribadisce la filosofia dell’intervento: “Non vogliamo fare cassa, ma migliorare la vivibilità e sostenere il commercio locale”.



