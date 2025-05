Oggi, ai giardini di Cimiez, torna il Festin des Mai (Foto)

Oggi, domenica 4 maggio 2025, i giardini di Cimiez si riempiono nuovamente di colori, suoni e profumi per il ritorno del Festin des Mai, la storica festa primaverile che celebra le tradizioni popolari nizzarde.

Dopo l’esordio di giovedì scorso, l’appuntamento si rinnova ogni domenica del mese, con un ricco programma di spettacoli folkloristici, musica dal vivo, cucina tipica e animazioni per grandi e piccoli.



Tra gli eventi più amati dalla comunità locale, il Festin des Mai affonda le sue radici in epoca romana, quando si piantava il “mai” – un grande pino addobbato con ghirlande e alloro – come simbolo di rinascita e prosperità.

Oggi quella tradizione rivive nella danza collettiva attorno all’albero, il “vira lou mai”, fulcro della festa nei luoghi storici della Vecchia Nizza.



Ad arricchire la giornata ci sono anche giochi tradizionali come il pilou e il vitou, la gastronomia nizzarda e l’elezione della Regina di Maggio, figura emblematica dell’evento.



Il Festin des Mai è molto più di una festa: è un viaggio tra storia, identità e convivialità, aperto a cittadini e turisti, scandito da tamburi, costumi tradizionali e profumi inconfondibili.





Questo il programma di domenica 4 maggio 2025

Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Stand gastronomici in loco

Scène de l’Oliveraie

Presentazione – Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11 - Coro de La Ciamada Nissarda

Ore 12 - Banda musicale Harmonie Fanfare Niçoise

Ore 13 - Concerto di Pistou Connection

Ore 14,30 - Danze folkloristiche a cura di La Ciamada Nissarda

Ore 15,15 - Ballo musette con Les Mômes de la baie

Ore 16,45 - Danze folkloristiche a cura di La Ciamada Nissarda

Ore 17,30 - Balèti (danze popolari) con Dous 2 Dous

Petite scène

Ore 14 - Marionette: “Un elefante non dimentica… starnutisce!” di Sébastien Morena

Ore 14,45 - Banda musicale Harmonie Fanfare Niçoise

Ore 15 - Ventriloquo: “Le avventure di Oscar” di Ciboulette

Ore 15,45 - Banda musicale Harmonie Fanfare Niçoise

Ore 16 - Lettura musicale: “Fiabe e leggende del Paese Nizzardo” della compagnia mediterranea Olea

Jardins

Dalle 11 alle 17 - Laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali in legno, stand associativi e gastronomici.