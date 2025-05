Settimana di appuntamenti a Mentone: oggi il "Cafè de l'emploi", nel weekend la Festa della biodiversità

Settimana densa di appuntamenti per la città di Mentone. Dal "Cafè de l'emploi" di oggi, mercoledì 14 maggio, fino al rendez-vous con la Festa della biodiversità di sabato 17 e quella dei videogiochi di domenica prossima 18 maggio. Ogni giorno tante le iniziative previste:

Mercoledì 14 maggio: Caffè del lavoro - 14h-17h / parvis Cocteau

Il 9o Café del'Emploi, organizzato dal Servizio Gioventù della Città di Mentone in collaborazione con France Travail e la Mission Locale Est 06, è dedicato all'occupazione stagionale e mira a facilitare l'incontro tra datori di lavoro e richiedenti lavoro. I partecipanti sono invitati a presentarsi con il proprio curriculum. L'ingresso è libero e gratuito, senza previa registrazione.

Venerdì 16 maggio: Teatro: Le Fourberies di Scapin - 20h/ Teatro Francis Palmero

Pièce de Molière. Regia di Muriel Mayette-Holt. Con Bénédicte Allard, Augustin Bouchacourt, Cyril Cotinaut, Alexandre Diot-Tchéou,Félicien Juttner, Roméo Mariani, Ève Pereur, Laurent Prévot

Biglietteria: https://billetterie.seetickets.fr/les-fourberies-de-scapin-theatre-francis-palmero-menton-vendredi-16-mai-2025-a-20h-css5-velofficedetourismedementon-pg101-ri10468921.html

Sabato 17 maggio: 3a Festa della biodiversità - 9.30-18.00/ giardini Biovès



Laboratori per bambini, stand di sensibilizzazione, concorsi, conferenze e altre animazioni per tutta la famiglia saranno proposti da numerosi attori impegnati a favore della biodiversità. Programma completo su https://www.menton.fr/3eme-fete-de-la-biodiversite.html

Sabato 17 e domenica 18 maggio: Fiera dei videogiochi e giochi da tavolo - 10h-18h (17h la domenica) / Palazzo dell'Europa

Forte del suo successo nelle edizioni precedenti, il Servizio Gioventù della Città di Mentone organizza la sesta edizione del Salone dei Videogiochi e della Società.

In programma: animazioni virtuali, giochi arcade, tornei e-Sport (Just Dance, Mario Kart, scacchi), vendita di goodies, carte da collezione, borsa di scambio, manga, figurine, esposizioni, illustratori e Escape Game. Un'area per la prima infanzia sarà prevista anche per i più giovani. Ingresso libero.