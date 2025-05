Il maestro Giovanni Antonini e la violoncellista Isabelle Faust alla Salle Garnier di Monaco

Un programma di prestigio vi aspetta domenica 18 maggio alle 15:00 nella sala Garnier con due artisti di fama internazionale: il maestro italiano Giovanni Antonini e la talentuosa violinista tedesca Isabelle Faust.

Al programma, tre capolavori dei tre maestri del periodo classico: Joseph Haydn e la sua Sinfonia n° 39 «Tempesta di mare», Wolfgang Amadeus Mozart con il Concerto per violino n° 4 in re maggiore (in sostituzione del Concerto n° 2 inizialmente programmato), e infine Ludwig van Beethoven, con la Sinfonia n° 6 «Pastorale».

Un pomeriggio musicale da gustare nell'arredamento ouaté della sala Garnier domenica 18 maggio alle ore 15.