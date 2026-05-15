READY FOR IT! 2026: a Monaco tre giorni dedicati a innovazione digitale e cybersicurezza

Dal 2 al 4 giugno 2026 il Principato di Monaco ospiterà “READY FOR IT!”, appuntamento internazionale dedicato alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica, in programma presso il Grimaldi Forum Monaco.

L’evento rappresenta un importante punto di incontro per le imprese impegnate nei processi di innovazione tecnologica e protezione digitale. La manifestazione offrirà uno spazio esclusivo pensato per favorire il confronto tra professionisti del settore, aziende e responsabili decisionali coinvolti nello sviluppo di progetti digitali.

Durante le tre giornate sono previsti incontri One to One programmati tra portatori di progetti e fornitori di soluzioni specializzate in digital transformation e cybersecurity. Tra i partecipanti attesi figurano CIO, CTO, responsabili della sicurezza informatica, direttori dell’innovazione e altri profili strategici provenienti da diversi settori aziendali.

Il programma comprenderà inoltre conferenze tematiche, contenuti curati da esperti del settore, testimonianze aziendali e momenti dedicati al networking professionale, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni e partnership strategiche.

READY FOR IT! si conferma come un appuntamento di riferimento per anticipare le sfide tecnologiche e approfondire le evoluzioni del panorama digitale europeo.

Per informazioni è disponibile il numero +377 99 99 30 00.