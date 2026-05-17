Ristrutturazione energetica, quanto aumenta il valore della casa: ecco lo strumento gratuito per calcolarlo

Ristrutturare casa non significa solo migliorare comfort e consumi: può tradursi anche in un aumento concreto del valore dell’immobile.

Ma di quanto cresce davvero il prezzo dopo un intervento di efficientamento energetico? Oggi è possibile stimarlo in pochi passaggi grazie a un nuovo strumento digitale gratuito.



Si chiama “Ma plus-value Réno” ed è disponibile sulla piattaforma pubblica Mes Aides Réno, il servizio online dedicato alle informazioni sugli incentivi per la riqualificazione energetica.

La calcolatrice consente di ottenere una stima indicativa della plusvalenza immobiliare generata dai lavori di ristrutturazione. Clicca qui



Come funziona la calcolatrice

L’utilizzo è semplice e accessibile a tutti. Per ottenere la stima, è sufficiente inserire alcuni dati essenziali:

la localizzazione dell’immobile;

il valore attuale stimato della proprietà;

la classe energetica (DPE) prima e dopo gli interventi.

Quest’ultimo parametro è particolarmente rilevante: la classificazione energetica degli edifici varia dalla classe A (massima efficienza) alla G (immobili energivori, le cosiddette “passoire thermique”). Migliorare di una o più classi può incidere significativamente sul prezzo di mercato.



A chi è utile

Lo strumento si rivolge a un pubblico ampio. È utile:

ai proprietari che vogliono valutare la convenienza di una ristrutturazione;

a chi intende vendere casa e desidera stimarne il valore post-intervento;

ai potenziali acquirenti, interessati a comprendere il margine di crescita di un immobile da riqualificare.

Un alleato per decisioni più consapevoli

In un mercato immobiliare sempre più attento all’efficienza energetica, conoscere in anticipo il possibile ritorno economico degli interventi rappresenta un vantaggio strategico.

Strumenti come questa calcolatrice aiutano a pianificare investimenti mirati, coniugando sostenibilità ambientale e valorizzazione patrimoniale.



