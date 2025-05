Negresco, la rinascita del mito (Foto)

Il Negresco torna a brillare sulla Promenade des Anglais. Dopo mesi di restauro, la facciata dell’iconico hotel di Nizza è di nuovo visibile, restituendo alla città uno dei suoi simboli più celebri.

Ma la vera novità è in cima all’edificio: una suite esclusiva con vista a 360 gradi, terrazza privata, jacuzzi e un costo che può toccare i 30.000 euro a notte.



Battezzata “Jeanne et Paul”, in omaggio alla storica proprietaria Jeanne Augier e a suo marito, sarà inaugurata a giugno in occasione del Vertice sull’Oceano promosso dalle Nazioni Unite.

Secondo indiscrezioni, potrebbe essere Emmanuel Macron uno dei primi ospiti, anche se il direttore Lionel Servant resta vago: “Non confermo nulla, ma abbiamo predisposto spazi per ospiti istituzionali di alto profilo”.



Un attico da 600 metri quadrati, di cui 400 interni e 200 di terrazze panoramiche affacciate sulla Costa Azzurra.

Otto stanze, due bagni, ambienti divisi in aree “femminile” e “maschile”, ispirati alla residenza privata di Madame Augier. Un progetto ambizioso curato dall’architetto Jean-Philippe Nuel, già noto per precedenti interventi nell’hotel.





Il restyling conserva intatto lo spirito del luogo: boiserie intarsiate, parquet d’epoca, arredi originali, arazzi di Aubusson e lampadari regali.

Il grande salone con biblioteca è stato mantenuto pressoché inalterato, evocando l’atmosfera di Versailles. Tutti i materiali provengono da aziende francesi con marchio EPV, mentre il marmo di Carrara impreziosisce bagni e dettagli architettonici.



La suite “Jeanne et Paul” è il fiore all’occhiello di un intervento più ampio che ha interessato anche altre otto suite e quattro camere, tra cui la nuova “Suite des Anges”, riletta in chiave art déco.

Restaurato anche l’ascensore centrale: all’esterno conserva le panche e l’apertura manuale, all’interno è dotato di tecnologia all’avanguardia.



“Ogni intervento ha voluto preservare l’anima del luogo, offrendo il massimo comfort”, spiega Servant. Il Negresco, con il suo tetto rinnovato e una suite da favola, aggiunge così un nuovo capitolo alla sua leggenda.

E il sesto piano, un tempo abitazione privata, si prepara ora a ospitare capi di Stato e viaggiatori d’élite.