Armony Floor tra parquet, superfici tecniche e soluzioni per l’interior design

Ci sono dettagli che riescono a modificare profondamente la percezione di uno spazio ancora prima dell’arredamento. Il pavimento è uno di questi. Colore, texture, formato e posa influenzano infatti luce, profondità e continuità degli ambienti molto più di quanto spesso si immagini. Non a caso, nelle abitazioni contemporanee così come negli spazi professionali, la scelta della superficie viene affrontata con un’attenzione sempre maggiore.

All’interno di questo panorama opera Armony Floor, azienda specializzata nella produzione e vendita di pavimenti in legno che ha costruito la propria proposta puntando su varietà, accessibilità e rapporto diretto con il cliente. Attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, il brand mette a disposizione una gamma ampia di soluzioni dedicate sia ai privati sia ai professionisti della progettazione.

Una proposta costruita per esigenze differenti

Ogni progetto richiede caratteristiche specifiche. Alcuni ambienti necessitano di superfici resistenti all’umidità, altri privilegiano l’effetto naturale del legno, mentre in determinati contesti diventano centrali velocità di posa e stabilità strutturale. Proprio per rispondere a richieste così diverse, Armony Floor ha sviluppato un catalogo che supera le 60 referenze.

La gamma comprende parquet prefiniti, pavimenti SPC, configurazioni decorative, superfici flottanti e pavimenti destinati a terrazzi, verande, bordi piscina e spazi outdoor. Tra le soluzioni più richieste trova spazio anche il parquet ingegnerizzato , apprezzato per la capacità di coniugare resa estetica, praticità e affidabilità nel tempo.

L’obiettivo dell’azienda non è proporre collezioni standardizzate, ma offrire superfici adatte a differenti linguaggi progettuali, dai contesti più essenziali agli ambienti dal carattere più materico e decorativo.

Produzione interna e filiera ridotta al minimo

Armony Floor opera come ingrosso di parquet e produce internamente pavimenti in rovere e bamboo di alta qualità. Le materie prime vengono importate direttamente dai Paesi d’origine, mentre una filiera ridotta al minimo permette di semplificare il percorso tra produzione e distribuzione.

Questa struttura organizzativa consente al brand di mantenere prezzi competitivi e di rivolgersi a una clientela ampia composta da privati, rivenditori, architetti e interior designer. Allo stesso tempo, il rapporto diretto con il mercato permette di sviluppare una proposta costruita sulle esigenze reali del settore italiano dei pavimenti in legno.

Materiali selezionati e attenzione alla salubrità

La qualità delle superfici passa anche attraverso la selezione dei materiali e delle lavorazioni. Le essenze utilizzate da Armony Floor provengono da foreste certificate, mentre i cicli produttivi prevedono l’utilizzo di colle e vernici ecologiche prive di formaldeide.

Stabilità dimensionale, resistenza all’usura e durata rappresentano quindi aspetti centrali dell’offerta, insieme alla ricerca di finiture capaci di valorizzare le caratteristiche naturali del legno.

Dal sito ufficiale allo showroom

Oltre alla componente produttiva, Armony Floor ha sviluppato un ecosistema di servizi dedicato al supporto del cliente. Sul sito www.pavimentieparquet.com è possibile consultare schede tecniche dettagliate, confrontare superfici e richiedere campioni gratuiti con spedizione in 48/72 ore.

Il portale include inoltre il blog ufficiale dell’azienda, aggiornato con contenuti dedicati a parquet, manutenzione, modalità di posa e tendenze dell’interior design. Una risorsa utile sia per chi sta affrontando una ristrutturazione sia per i professionisti alla ricerca di approfondimenti tecnici e progettuali.

L’esperienza prosegue poi nello showroom di Coriano, dove superfici e lavorazioni possono essere osservate direttamente, mentre una rete nazionale di posatori certificati consente di organizzare installazioni professionali in tutta Italia.

Nel mercato contemporaneo delle superfici, la capacità di offrire scelta, consulenza e materiali affidabili rappresenta un elemento sempre più importante. Attraverso un approccio orientato alla concretezza e una proposta costruita su esigenze reali, Armony Floor continua a sviluppare soluzioni pensate per accompagnare l’evoluzione degli spazi abitativi e professionali.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.