Magia d’estate all’Ippodromo: corse, spettacoli e fuochi d’artificio sulla Côte d’Azur

Torna uno degli appuntamenti più attesi della Riviera francese: il Meeting d’Été 2025 all’Hippodrome de la Côte d’Azur.



Dal 7 luglio al 23 agosto, il trotto sarà il protagonista di un cartellone ricco di eventi, che abbina competizioni sportive di alto livello a serate tematiche, fuochi d’artificio e intrattenimento per tutta la famiglia.



Corse internazionali e serate tematiche

Il programma si articola in due momenti distinti: a luglio spazio alle serate “Villes et Institutions”, che vedono protagoniste otto città e enti locali in una vera festa popolare, mentre agosto sarà dedicato a eventi a tema e animazioni varie. Gran finale sabato 23 agosto con la "Soirée de l’Amitié", realizzata in collaborazione con Nice-Matin.





Il calendario sportivo prevede quattro importanti corse di Gruppo

Prix Alexandre Roucayrol (Gruppo III) – 28 luglio

Grand Prix de la Ville de Nice (Gruppo III) – 11 agosto

Grand Prix du Département des Alpes Maritimes (Gruppo II) – evento clou del meeting, in programma nella giornata conclusiva

Coppa delle generazioni (3, 4, 5 e 6 anni) – 23 agosto



Da non perdere, inoltre, la tappa del Campionato dei driver del trotto del Mediterraneo e del Mar Nero, prevista per il 9 agosto, che porterà all’ippodromo i migliori fantini internazionali.



L’offerta gastronomica e l’esperienza

Oltre alle corse, il Meeting d’Été propone una ristorazione d’eccellenza con vista sulle piste, spettacoli dal vivo, artigianato e spazi dedicati ai più piccoli.

L’ingresso sarà spesso gratuito per i residenti delle città coinvolte, previa presentazione di un volantino d’invito o di un documento di residenza.