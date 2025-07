Cannes: inaugurato il Café Olympe, il nuovo rooftop gourmand vista mare

Un nuovo indirizzo da non perdere a Cannes: il Café Olympe ha aperto le sue porte sul tetto-terrazza del centro d’arte contemporanea La Malmaison.



Un’oasi panoramica sospesa tra cielo e mare, dove concedersi una pausa gourmet con vista sulla Croisette e sul Massiccio dell’Estérel.



Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, il Café Olympe propone una ristorazione leggera, curata e interamente fatta in casa: colazioni su misura, tartine mediterranee a pranzo, dolci artigianali nel pomeriggio e aperitivi al tramonto.

Con circa sessanta coperti, quaranta dei quali all’aperto, il locale si candida a diventare uno dei rooftop più suggestivi della Costa Azzurra.





Una cucina di stagione, tra sole e sapori

La proposta gastronomica valorizza ingredienti freschi, locali e stagionali. Dalle 10 alle 11.30, spazio a una colazione componibile con bevande calde e pasticceria maison.

A pranzo (12-14.30), il menù ruota attorno a generose tartines ispirate ai sapori del Mediterraneo, servite su pane al lievito madre del fornaio Éphémère.



Il pomeriggio (15-17) è dedicato alla dolcezza: financiers alla fleur d’oranger, torte al miele, limone e lavanda, crostate del giorno e gelati artigianali.

Infine, dalle 17 in poi, la terrazza si trasforma in un perfetto luogo d’incontro per l’aperitivo, tra vini biologici, cocktail e piccoli piatti da condividere.



Un tassello del rilancio culturale di La Malmaison

Il Café Olympe rappresenta l’ultima novità nel progetto di ampliamento e valorizzazione del centro d’arte La Malmaison, voluto dal sindaco David Lisnard.

Dalla sua riapertura, il 31 gennaio 2025, la struttura ha già accolto oltre 31.000 visitatori, grazie a nuovi spazi espositivi triplicati, una libreria specializzata e una sala per eventi culturali.



Accessibile liberamente dall’ingresso principale del centro, il rooftop offre anche un servizio eco-responsabile: utilizzo di acqua filtrata, riduzione degli sprechi e selezione di vini da agricoltura biologica.



Con il Café Olympe, Cannes aggiunge un nuovo indirizzo di charme alla sua offerta culturale e gastronomica: un luogo dove arte, gusto e panorama si incontrano, dall’alba all’aperitivo.