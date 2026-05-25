Puget-Théniers mette in tavola la salute: una settimana di eventi tra prevenzione e nutrizione

Dal cibo alla prevenzione, passando per informazione e coesione sociale. A Puget-Théniers torna dal 25 al 30 maggio 2026 la terza edizione del Printemps de la Santé, una settimana interamente dedicata alla promozione della salute con un focus specifico su alimentazione e benessere.



Promossa dal Dipartimento delle Alpi Marittime insieme alla Comunità dei Comuni Alpes d’Azur, al Comune di Puget-Théniers, alla CPTS H3VE e al Centro Dipartimentale di Salute locale, l’iniziativa si rivolge a cittadini e professionisti del territorio con un programma ricco di appuntamenti gratuiti.





La salute passa anche dalla tavola

Tema centrale dell’edizione 2026 è la “nutri-salute”, un approccio che punta a sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione nella prevenzione delle malattie e nel miglioramento della qualità della vita.



«Mangiare bene è un pilastro della salute pubblica», sottolinea il presidente del Dipartimento Charles Ange Ginésy, evidenziando come la salute non dipenda solo dai servizi sanitari, ma anche da fattori quotidiani come educazione, ambiente, mobilità e accesso a cibo di qualità.



L’obiettivo è chiaro: avvicinare la prevenzione ai cittadini, fornire strumenti concreti e promuovere comportamenti salutari accessibili a tutti.



Un evento corale per il territorio

Nato nel 2023, il Printemps de la Santé si è affermato come appuntamento di riferimento per la comunità locale.

Dopo aver affrontato temi come sport e fragilità sociali, quest’anno accende i riflettori sull’alimentazione, con particolare attenzione a stagionalità, etichette, spreco alimentare e filiere corte.



L’iniziativa coinvolge istituzioni, operatori sanitari, associazioni e realtà agricole in un’azione condivisa che punta a rafforzare la coesione sociale e contrastare anche fenomeni come la desertificazione medica nelle aree interne.



Prevenzione e informazione per tutte le età

Per tutta la settimana il Centro Dipartimentale di Salute ospiterà attività di prevenzione, check-up dedicati a diverse fasce d’età e consulenze personalizzate. Tra i servizi offerti: informazioni nutrizionali, screening del diabete e orientamento ai servizi sanitari disponibili.



Non mancheranno momenti educativi rivolti a giovani e famiglie, con laboratori didattici e attività nelle strutture locali.



Il programma: tra incontri, cultura e territorio

Il calendario si sviluppa con appuntamenti mirati:

26 maggio: apertura ufficiale e incontro tra circa 60 professionisti del territorio;

27 maggio: laboratori educativi su salute e alimentazione per bambini e famiglie;

29 maggio: giornata dedicata alla prima infanzia con attività su motricità, nutrizione e prevenzione, seguita in serata da un cine-dibattito sul tema alimentare;

30 maggio: gran finale con il “Villaggio della Salute” nel centro cittadino, tra stand informativi, animazioni, attività fisica e mercato contadino.

Dalla prevenzione alla sostenibilità: l’approccio “One Health”

L’edizione 2026 si inserisce anche nella strategia del Progetto Alimentare Territoriale (PAT), promuovendo una visione integrata che lega salute umana, ambiente ed ecosistemi.



Lo slogan “mangiare meglio per vivere meglio” si traduce in azioni concrete: valorizzazione dei prodotti locali, sostegno ai produttori, lotta allo spreco e accesso equo a un’alimentazione sana.



Un percorso che punta a rafforzare la resilienza alimentare del territorio e a costruire, attraverso scelte quotidiane, una cultura diffusa della prevenzione.