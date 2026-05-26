Beausoleil, il Village Charlot ospita il 15° Festival del Libro per ragazzi al tema “Nero, Bianco, Notte, Giorno”

Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il Village Charlot di Beausoleil ospiterà la 15ª edizione del Festival del Libro per ragazzi.

Per la prima volta organizzato al Village Charlot, il festival sarà dedicato al tema “Nero, Bianco, Notte, Giorno” e proporrà una giornata interamente dedicata alla letteratura per ragazzi, con un programma che comprenderà laboratori, sessioni di autografi, spettacoli e mostre.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà Hervé Tullet, autore e illustratore francese conosciuto a livello internazionale per i suoi libri interattivi e il suo approccio creativo rivolto all’infanzia.

La giornata inaugurale del festival sarà scandita da numerosi appuntamenti. Alle ore 10:15 e alle 13:30 sono previste visite guidate dell’esposizione dedicata a Hervé Tullet negli spazi del Village Charlot.

Alle 10:30 Sophie Weidler-Bauchez condurrà una lettura interattiva con lampade tascabili rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, attività accessibile su prenotazione.

Nel pomeriggio, alle ore 14:00, l’illustratrice Hélène Druvert guiderà un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di carte pop-up e universi immaginari, aperto ai partecipanti dai 7 ai 77 anni, anch’esso su prenotazione.

Alle 15:00 gli alunni delle scuole di Beausoleil presenteranno uno spettacolo di canto e danza negli spazi adulti della mediateca, mentre alle 16:00 si terrà il finissage ufficiale della mostra dedicata a Hervé Tullet.

Tra gli ospiti figurano Hervé Tullet, Laurent Gapaillard, Hélène Druvert, Sophie Weidler-Bauchez, Elis Wilk e Charlotte de Sédouy. Alla manifestazione parteciperà inoltre la libreria partner “Le Chat qui Louche”.

Il festival coinvolgerà anche gli istituti scolastici della città nei giorni precedenti l’evento. Secondo gli organizzatori, saranno circa 850 gli alunni coinvolti nelle iniziative preparatorie del festival.

Per informazioni:

Village Charlot – Beausoleil

Telefono: 04 83 32 85 32

Prenotazione consigliata al seguente indirizzo:

villagecharlot.mediatheque@villedebeausoleil.fr