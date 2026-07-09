"Au Cœur de Monaco": visita guidata tra Monte-Carlo e il nuovo quartiere Mareterra

Prosegue nel Principato il programma estivo "Au Cœur de Monaco", il ciclo di visite guidate organizzato dall'Institut du Patrimoine per far conoscere la storia, l'architettura e l'evoluzione dei quartieri più rappresentativi di Monaco. L'iniziativa, in calendario dal 1° luglio al 19 agosto 2026, propone ogni mercoledì itinerari tematici della durata di circa due ore, in lingua francese e inglese.

Tra i prossimi appuntamenti figura la visita "Monte-Carlo et Mareterra", in programma mercoledì 15 luglio, con partenza alle 16 da Place du Casino.

L'itinerario conduce i partecipanti alla scoperta di Monte-Carlo, il quartiere che prende il nome dal principe Carlo III e che ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della notorietà internazionale del Principato. Attraverso il racconto della sua storia, la visita ripercorre la trasformazione avvenuta a partire dalla Belle Époque, quando l'arrivo dell'aristocrazia europea attratta dal Casinò contribuì a rendere Monaco una destinazione di fama mondiale.

Il percorso approfondisce anche il ruolo di Monte-Carlo come simbolo non solo del gioco, ma anche della cultura e dell'ambizione urbanistica che ha caratterizzato lo sviluppo della Principauté nel corso dei decenni.

La seconda parte della visita è dedicata a Mareterra, il nuovo ecoquartiere costruito sul mare, presentato come una delle più importanti realizzazioni urbanistiche contemporanee del Principato. Il progetto, firmato da alcuni tra i maggiori protagonisti dell'architettura internazionale, rappresenta una significativa sfida tecnica e testimonia la volontà di coniugare innovazione e attenzione alle future esigenze ambientali.

Attraverso patrimonio storico, curiosità e trasformazioni urbane, l'itinerario offre una lettura dell'evoluzione di Monaco, mettendo in dialogo il passato con il futuro.

Il ciclo "Au Cœur de Monaco" comprende due diversi percorsi tematici: uno dedicato a Monaco-Ville – Le Rocher, centro storico della Principauté, e uno riservato a Monte-Carlo e Mareterra, offrendo ai partecipanti la possibilità di approfondire alcuni dei luoghi più emblematici del territorio monegasco.

La partecipazione è su prenotazione. La biglietteria online è aperta dal 24 giugno. Il costo è di 10 euro, con tariffa ridotta di 5 euro per gli over 65, i giovani sotto i 26 anni e gli studenti. La visita è gratuita per i cittadini monegaschi, i bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità, accompagnatore compreso. L'evento è inoltre accessibile alle persone con mobilità ridotta.