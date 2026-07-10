Mentone, Riviera & Merveilles: dal mare al Mercantour, i luoghi più freschi per vivere l'estate (Foto)

Quando il caldo estivo si fa sentire lungo la costa, Mentone, Riviera & Merveilles propone un itinerario alternativo alla scoperta di luoghi dove la temperatura è più gradevole, tra mare, giardini, boschi, borghi arroccati e montagne. Dal litorale mediterraneo fino alle vette del Mercantour, il territorio offre numerose opportunità per trascorrere l'estate all'insegna del relax e della natura.

Tra le mete più suggestive figura la spiaggia del Buse, a Roquebrune-Cap-Martin, raggiungibile esclusivamente a piedi attraverso un sentiero nei pressi della stazione ferroviaria. Considerata una delle più belle della località, regala una vista sulla Casa del Mare, un tempo appartenuta all'attrice italiana Silvana Mangano, sulla celebre villa E-1027 progettata da Eileen Gray e sul Principato di Monaco. A rendere ancora più particolare l'esperienza balneare contribuiscono alcune sorgenti di acqua dolce che si mescolano al mare, offrendo una piacevole sensazione di freschezza.

Info: Plage du buse (Roquebrune-Cap-Martin) | Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Per chi preferisce il verde, l'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles propone esperienze nei suoi giardini storici. Il giardino Maria Serena, situato ai piedi delle falesie lungo il confine italiano, organizza nei mesi di luglio e agosto visite serali durante le quali la villa e il parco vengono scoperti in un'atmosfera più intima e fresca, con una guida che mette in risalto i particolari della vegetazione grazie all'utilizzo di un puntatore laser. Al giardino Serre de la Madone, invece, le visite guidate sono abbinate a un laboratorio di creazione di profumi realizzato in collaborazione con Fragonard.

Info: S’évader dans les jardins | Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Salendo di quota, il territorio rivela il suo volto più verde: circa l'80% dell'area di Mentone, Riviera & Merveilles è infatti ricoperto da vegetazione. A pochi minuti da Mentone e Monaco si estende il Parco naturale dipartimentale dell'Ubac Foran, un'area protetta di 104 ettari classificata Natura 2000. Lecci, pini, castagni, corbezzoli e mirti ombreggiano una rete di sentieri adatti sia alle escursioni a piedi sia alla mountain bike, mentre tavoli e panchine consentono di sostare ammirando il panorama sulla costa mentonese e sul Mediterraneo.

Info: Parc Naturel Départemental de l’Ubac Foran (Menton) | Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Tra le tappe più sorprendenti c'è anche il Forte della Linea Maginot di Sainte-Agnès, situato nel villaggio costiero più alto d'Europa. La struttura, scavata oltre 55 metri nella roccia e costruita tra il 1932 e il 1938, conserva oltre 2.000 metri quadrati di gallerie e ambienti sotterranei. La sua particolarità è la temperatura interna, che rimane stabile intorno ai 12 gradi sia in estate sia in inverno, rendendo la visita una delle soste più fresche della stagione. La destinazione comprende anche altri forti visitabili, caratterizzati dalle stesse condizioni climatiche.

Info: Fort Maginot de Sainte Agnès (Sainte-Agnès) | Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Per gli amanti dell'avventura, la valle della Roya ospita il canyon Audin, tra Francia e Italia. Le sue acque turchesi, le pozze naturali, i salti e gli scivoli naturali lo rendono una meta ideale sia per le famiglie, con percorsi accessibili dai 8 anni accompagnati da una guida di canyoning, sia per gli appassionati più esperti, che possono tornare a esplorare anche il canyon della Maglia, recentemente riaperto nella sua interezza.

Info: Descendre le canyon Audin en famille | Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

L'itinerario si conclude nel cuore del Mercantour, a 1.500 metri di altitudine, dove il borgo della Minière custodisce la miniera d'argento di Vallauria. Situata ai margini del Parco nazionale del Mercantour, è una delle più importanti miniere delle Alpi e conserva circa venti chilometri di gallerie e un patrimonio minerario di grande valore storico. La visita, completamente sicura, permette a grandi e piccoli di ripercorrere secoli di storia beneficiando della naturale frescura degli ambienti sotterranei.

Info: Visiter - Neige & Merveilles