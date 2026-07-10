Saint-Sauveur-sur-Tinée, un weekend tra fotografia, natura e tradizioni locali

Un fine settimana all’insegna della cultura, della natura e della convivialità anima Saint-Sauveur-sur-Tinée, suggestivo borgo dell’entroterra delle Alpi Marittime, immerso nel Parco nazionale del Mercantour.

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, il piccolo centro montano propone un ricco calendario di appuntamenti capaci di unire residenti e visitatori in un’atmosfera autentica e accogliente.



Si parte venerdì 10 luglio alle ore 21 con una serata di cinema all’aperto allo stadio comunale. Il Parco nazionale del Mercantour presenta la proiezione del film “Un caillou dans la chaussure”, un’occasione per condividere un momento culturale in famiglia, sotto il cielo estivo delle montagne.



Il weekend prosegue con uno degli eventi più attesi dell’estate locale: la 18ª edizione delle Photos-Rencontres de Saint-Sauveur-sur-Tinée, dedicata quest’anno al tema “Regards sur la Montagne”.

Un appuntamento ormai consolidato che richiama appassionati e professionisti della fotografia, invitati a raccontare, attraverso le immagini, la bellezza e la fragilità dell’ambiente alpino.



Sabato 11 luglio saranno protagonisti diversi attori del panorama culturale e artistico: le Éditions Baie des Anges, il gruppo musicale KFÉ’IN e l’associazione TRANSFERE, che organizzerà un originale маратона fotografica a tema, aperta a tutti gli appassionati. Una sfida creativa che trasformerà il paese in un laboratorio a cielo aperto.



Sempre sabato, la Place de la Mairie ospiterà il tradizionale mercato artigianale: una giornata dedicata alla scoperta dei prodotti locali e del savoir-faire degli artigiani del territorio.

Tra bancarelle e specialità tipiche, il pubblico potrà vivere un’esperienza autentica, a contatto con le tradizioni alpine.





Domenica pomeriggio, spazio alla restituzione del lavoro creativo con la proiezione dei diaporami realizzati dai partecipanti alla маратона fotografica. Seguiranno la premiazione e un aperitivo conviviale offerto dal Comune e dal Parco del Mercantour, momento ideale per concludere il weekend in un clima di festa.



Situato a pochi chilometri da Nizza e facilmente raggiungibile risalendo la valle della Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée rappresenta una meta ideale per chi cerca natura, cultura e relax lontano dalla costa.

Il paese, porta d’accesso a numerosi sentieri escursionistici e a paesaggi alpini di grande fascino, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per eventi culturali legati al territorio.



Un fine settimana da vivere “a piedi”, tra immagini, musica e sapori, per riscoprire il piacere delle cose semplici in uno dei borghi più autentici del Mercantour.



