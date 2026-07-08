Saint-Raphaël, quattro giorni di jazz tra concerti, street music e percussioni dal mondo: il festival celebra la sua 45ª edizione

Per quattro giorni Saint-Raphaël diventerà la capitale del jazz sulla Costa Azzurra. Dal 9 al 12 luglio torna infatti il Saint-Raph' Jazz Festival, che festeggia la sua 45ª edizione con un programma che porterà la musica nelle piazze, sul lungomare, nei quartieri e negli spazi pubblici della città, trasformandola in un grande palcoscenico all'aperto.



La manifestazione, ormai tra gli appuntamenti musicali più consolidati dell'estate francese, proporrà concerti serali, performance itineranti, laboratori aperti a tutte le età e numerosi eventi gratuiti, con un cartellone che spazia dal jazz tradizionale di New Orleans alle contaminazioni contemporanee, passando per swing, blues, tango, musette, funk, groove e sonorità afro-latine.





Tre palchi nel cuore della città

Dal 9 all'11 luglio il centro storico ospiterà tre palchi principali, allestiti al Casino Barrière, in Place Coullet e nei Giardini Bonaparte.

Sette formazioni si alterneranno ogni sera, dalle 20 fino a mezzanotte, offrendo spettacoli che attraversano le diverse anime del jazz, tra omaggi ai grandi maestri, progetti originali e sperimentazioni musicali.



Parallelamente, le strade del centro e il lungomare saranno animate da esibizioni itineranti.

Dalle 18 alle 23, otto gruppi musicali accompagneranno residenti e turisti lungo il Cours Guilbaud, il Quai Albert Ier, la Promenade René Coty, il Boulevard du Général de Gaulle e Place Victor Hugo, trasformando il passeggio serale in un'esperienza musicale continua.

Il jazz arriva anche nei quartieri

Il festival coinvolgerà anche le diverse aree della città. A Boulouris il Looking-up Project proporrà una rilettura delle grandi colonne sonore internazionali, con arrangiamenti che intrecciano blues, swing e ritmi latino-americani.



A Santa Lucia sarà invece protagonista il pianista brasiliano Julien Bonnel, che porterà sul palco il suo originale incontro tra jazz e groove.

Al Dramont il chitarrista e compositore Jean-Philippe Sempéré guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità degli anni Sessanta e Settanta, reinterpretate con un linguaggio contemporaneo.



A Valescure, infine, spazio alla musica itinerante con lo Shabada Swing Quintet, che animerà le vie del quartiere con un repertorio che unisce jazz, swing, pop e gospel.





Il grande tributo a James Brown

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna spicca il concerto di sabato 11 luglio all'Agora del Palais des Congrès, dedicato a James Brown, leggenda della soul e del funk.



Sul palco salirà Allan Adoté insieme a una band di dieci musicisti per reinterpretare alcuni dei brani più celebri del repertorio dell'artista americano, da I Got You (I Feel Good) a It's a Man's Man's World, fino a Get Up Offa That Thing.

Uno spettacolo costruito attorno a una poderosa sezione fiati, ritmi funk e arrangiamenti pensati per ricreare l'energia dei grandi concerti del "Godfather of Soul".



Debutta il Festival delle Percussioni del Mondo

La principale novità dell'edizione 2026 è rappresentata dall'ingresso nel cartellone del Festival delle Percussioni del Mondo, organizzato dall'associazione raphaëloise La Casa Jazz e diretto artisticamente dal percussionista argentino Minino Garay, tra i nomi più autorevoli della scena jazz e world music internazionale.



Dal 9 all'11 luglio il Village des Jazz, allestito sull'Esplanade Delayen, ospiterà sei laboratori gratuiti dedicati alle percussioni brasiliane e argentine, al djembé, al vibrafono, alle percussioni corporee e alle tradizioni musicali orientali.

Lo spazio diventerà anche un punto di ritrovo con concerti all'ora dell'aperitivo e un'area dedicata allo street food.



Accanto ai workshop sono previsti quattro concerti gratuiti che vedranno alternarsi artisti di primo piano della scena internazionale, tra cui Minino Garay, il celebre batterista André Ceccarelli, il pianista Adrien Brandeis e i percussionisti cubani Yaroldy Abreu e Abraham Mansfarroll.



Gran finale con la storica parata

A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale corteo musicale che domenica 12 luglio riporterà il festival alle sue origini.