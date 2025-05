Villa Masséna diventa Monumento Storico: riconoscimento della Belle Époque a Nizza

Nizza celebra la sua storia: Villa Masséna è stata riconosciuta Monumento Storico dal Ministero della Cultura



Villa Masséna, uno dei simboli architettonici più preziosi della Belle Époque a Nice, è stata ufficialmente classificata come Monumento Storico con decreto firmato dalla ministra della Cultura, Rachida Dati.



L’annuncio, accolto con grande orgoglio dalla città, arriva a coronamento di un lungo percorso di valorizzazione del patrimonio culturale locale.





Costruita tra il 1898 e il 1901 per il principe Victor d’Essling, nipote del maresciallo Masséna, la villa fu progettata dall’architetto danese Hans-Georg Tersling, uno dei nomi più illustri dell’epoca sulla Costa Azzurra.



Nel 1919 la residenza venne donata alla città dalla famiglia Masséna e trasformata in un museo di storia locale, oggi punto di riferimento per chi vuole scoprire l’arte e la vita niçoise tra XIX secolo e Belle Époque.



«È con immensa fierezza, ha dichiarato il sindaco di Nizza Christian Estrosi, che annunciamo il riconoscimento della Villa Masséna come Monumento Storico.



Questo luogo rappresenta un tassello fondamentale della memoria collettiva della nostra città, non solo per il suo valore artistico, ma anche per il suo ruolo nella narrazione storica del territorio.



Il riconoscimento permetterà una tutela rafforzata, un supporto concreto da parte dello Stato per futuri restauri, e l’accesso a fondi pubblici essenziali per garantirne la conservazione».





Il sindaco ha inoltre sottolineato come questa nuova fase contribuirà ad accrescere l’attrattività culturale e turistica di Nice, consolidando la volontà dell’amministrazione di far vivere la storia cittadina attraverso luoghi d’eccezione.



Situata nel cuore della Promenade des Anglais, Villa Masséna non è solo un museo, ma un autentico scrigno di memoria storica, che ora potrà continuare a brillare con una nuova luce, sotto la protezione delle istituzioni francesi.