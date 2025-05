Estate di magia e risate a Monaco: tornano le Soirées Enfantines

Anche quest’anno l’estate monegasca si apre all’insegna della fantasia e del divertimento per i più piccoli con il ritorno delle Soirées Enfantines, organizzate dal Servizio Animazione della Città. A partire dal 6 giugno 2025, bambini dai 3 anni in su potranno vivere serate piene di spettacoli magici e coinvolgenti, che si snoderanno fino ad agosto in diverse location della Principauté.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno alle 18.30 al Mercato della Condamine, con un tradizionale spettacolo di marionette che incanterà i piccoli spettatori. A seguire, venerdì 13 giugno, la grande novità di quest’edizione: la “Boum des Enfants”, una festa danzante pensata per i più giovani che si terrà al Parc Princesse Antoinette dalle 18 alle 20. Musica, risate, balli e un bar effimero con snack e bevande renderanno questa serata indimenticabile per tutta la famiglia.

L’estate proseguirà con due altri eventi da non perdere: venerdì 18 luglio nel cuore di Monaco-Ville (Allée Saint Jean-Paul II), andrà in scena un affascinante spettacolo di racconto indiano, mentre venerdì 1° agosto la magia approderà sulla Promenade du Larvotto (Place Anne-Marie Campora) con i trucchi spettacolari di un mago professionista.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, offrendo alle famiglie un’occasione perfetta per condividere momenti di cultura e svago in un’atmosfera gioiosa e accessibile.

Per maggiori informazioni: +377 93 15 06 02 – www.mairie.mc

L’estate a Monaco parla la lingua dell’infanzia. E voi, siete pronti a sognare?