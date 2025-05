Monaco celebra la Giornata della Francofonia all’UNESCO: cultura, diversità e barbagiuans in primo piano

Su invito del Groupe des Ambassadeurs francophones auprès de l’UNESCO (GAFU), la Principauté di Monaco ha preso parte, il 13 maggio 2025, alla celebrazione della Giornata internazionale della Francofonia nella sede parigina dell’UNESCO. Un’occasione importante per ribadire l’impegno del Principato nella promozione della cultura, della parità di genere e del sostegno ai settori creativi a livello globale.

L’evento si è aperto con una conferenza dedicata al ventesimo anniversario della Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, alla quale Monaco aderisce dal 2006. Gli interventi hanno evidenziato i risultati ottenuti in questi anni, con particolare attenzione all’emancipazione delle donne artiste, alla parità di genere e al rafforzamento dell’industria culturale, soprattutto nel continente africano.

Un ruolo centrale è stato attribuito al GAFU, di cui la Principauté è membro attivo, per il lavoro svolto nell’implementazione della Convenzione a livello internazionale.

Tra i progetti sostenuti dal Fondo Internazionale per la Diversità Culturale (FIDC) – istituito proprio dalla Convenzione e a cui Monaco contribuisce – sono stati messi in risalto due programmi di punta: Africadoc in Costa d’Avorio e Prod’It in Tunisia, entrambi fondamentali per il consolidamento e la professionalizzazione del settore culturale locale.

A concludere la giornata, una celebrazione dei sapori francofoni ha visto i rappresentanti dei vari Stati membri offrire assaggi delle proprie specialità gastronomiche. Monaco ha incantato i partecipanti con i suoi iconici barbagiuans, autentico simbolo della tradizione culinaria monegasca.

Una partecipazione che conferma l'impegno del Principato nella promozione dei valori della Francofonia: diversità, cooperazione e cultura condivisa.