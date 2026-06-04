Riapre a Venezia lo storico Hotel Savoia & Jolanda: ospitalità contemporanea, memoria veneziana e il debutto di Sebastian Cafè in laguna

Venezia ritrova uno dei suoi indirizzi storici dell’ospitalità. L’Hotel Savoia & Jolanda, affacciato su Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco, torna all’operatività per l’estate 2026 dopo un articolato intervento di riqualificazione che ha interessato l’intera struttura, con l’obiettivo di restituire alla città un albergo capace di coniugare memoria, eleganza veneziana e nuove esigenze del turismo internazionale.

Hotel profondamente legato alla storia della città e alla tradizione dell’accoglienza veneziana, le sue origini rimandano all’antico Hotel Bavaria e Jolanda, nome collegato all’unione della Casa Savoia con il Ducato di Bavaria, mentre l’attuale denominazione Savoia & Jolanda si afferma attorno agli anni Quaranta. La storia dell’albergo vive ancora oggi nei riferimenti iconografici, nelle testimonianze d’epoca e nella presenza di quadri dedicati alle principesse di Casa Savoia, tra cui la principessa Iolanda Margherita di Savoia.

Il progetto di rilancio nasce dalla volontà di intervenire su un edificio storico rispettandone identità architettonica, cifra stilistica e valore simbolico. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la proprietà dell’immobile, la famiglia Rado, e ha riguardato ogni livello della struttura, dall’impiantistica, alle opere edili, comfort delle camere, bagni, illuminazione, arredi e servizi. Un lavoro profondo, pensato per aggiornare l’hotel alle aspettative di una clientela contemporanea, mantenendo intatta la continuità con la sua anima originaria.

Il Savoia & Jolanda si presenta oggi come un quattro stelle superior dal posizionamento elegante e lifestyle, pensato per viaggiatori italiani e internazionali alla ricerca di una Venezia autentica, raffinata e accogliente. Le 45 camere, completamente rinnovate, offrono metrature generose, ambienti luminosi e una sensazione di quiete costruita attraverso una palette cromatica neutra, tono su tono, studiata per accompagnare lo sguardo senza sovraccaricarlo. Beige, bianco sporco, legno rovere, richiami al travertino, tende in cotone e lino definiscono un linguaggio estetico sobrio, caldo e contemporaneo.

Il restyling degli interni interpreta la classicità veneziana con la sensibilità attuale. Gli arredi sono stati integralmente sostituiti e scelti secondo un’impostazione classico-contemporanea, capace di conservare il sapore della tradizione e al tempo stesso introdurre freschezza, leggerezza e funzionalità. Grande attenzione è stata dedicata alle maestranze del territorio e alla tradizione veneta del vetro, richiamata attraverso dettagli, finiture e soluzioni decorative coerenti con l’identità della laguna. Alcune pareti originali sono state preservate, a conferma della volontà di custodire la memoria del luogo e inserirla in un progetto di ospitalità attuale.

L’intervento risponde anche a un’evoluzione precisa del modo di vivere l’hotel, la clientela di oggi richiede comfort, cura del dettaglio, servizi personalizzati e continuità di assistenza lungo tutte le fasi del soggiorno. Per questo la nuova gestione punterà su un modello di accoglienza tailor made, con attenzione alla relazione con l’ospite prima, durante e dopo la permanenza. L’obiettivo è offrire un’esperienza costruita sulle esigenze individuali, includendo la possibilità di organizzare tour privati, percorsi su misura, assistenza dedicata e servizi pensati per valorizzare la permanenza veneziana oltre la semplice dimensione alberghiera.

La posizione resta uno degli elementi più importanti dell’Hotel Savoia & Jolanda. Riva degli Schiavoni è uno dei luoghi più riconoscibili e fotografati di Venezia, con lo sguardo aperto sulla laguna e un accesso privilegiato ai percorsi più iconici della città. L’hotel si colloca in un punto strategico per raggiungere Piazza San Marco, Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri e le principali direttrici culturali e artistiche del centro storico, offrendo al tempo stesso la possibilità di vivere Venezia da una prospettiva scenografica e profondamente identitaria.

La riapertura dell’hotel porta con sé anche una novità gastronomica, all’interno della struttura arriverà Sebastian Cafè, format già presente a Milano, in Via Dante 18, a pochi passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il progetto veneziano riprende lo spirito del locale milanese, fondato su una cucina mediterranea contemporanea, riconoscibile e trasversale, e lo inserisce in una cornice nuova, dove estetica, atmosfera e ospitalità dialogano con il fascino della laguna.

Sebastian Cafè porterà a Venezia un’identità gastronomica ispirata al Mediterraneo, con influenze italiane, greche e medio-orientali. Il menu seguirà una direzione fusion mediterranea, capace di unire ricette riconoscibili, ingredienti stagionali, sapori equilibrati e suggestioni più scenografiche. L’impronta estetica del format mantiene un carattere ricercato, con accenti barocchi e arabeggianti, pensati per creare un ambiente accogliente e coerente con un’idea di ristorazione esperienziale.

La presenza di Sebastian Cafè – aperto dalle 8 alle 23 anche per gli ospiti esterni –rafforza il posizionamento lifestyle dell’Hotel Savoia & Jolanda, trasformando la struttura in un luogo aperto anche alla dimensione gastronomica e sociale della città. L’hotel diventa così un indirizzo capace di accogliere l’ospite durante l’intera giornata, dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena, fino ai momenti più conviviali del soggiorno. La ristorazione assume un ruolo centrale nel racconto dell’esperienza, affiancando al patrimonio storico dell’albergo una proposta contemporanea e internazionale.

Il ritorno del Savoia & Jolanda rappresenta una scelta di investimento su Venezia e sulla qualità della sua ospitalità. Riqualificare un edificio storico in laguna richiede attenzione, competenza e senso di responsabilità, perché ogni intervento dialoga con vincoli architettonici, memoria urbana e aspettative di una città unica al mondo. Il progetto nasce proprio da questa consapevolezza, custodire un brand storico, proteggerlo, tramandarlo e renderlo nuovamente competitivo nel mercato dell’hôtellerie contemporanea.

Con la riapertura prevista per l’estate 2026, l’Hotel Savoia & Jolanda si prepara a tornare tra gli indirizzi di riferimento dell’accoglienza veneziana. Venezia ritrova così un hotel storico profondamente rinnovato, dove la tradizione della laguna incontra una visione più fresca, internazionale e contemporanea dell’ospitalità. https://hotelsavoiajolanda.com/