Cannes-La Bocca: al via il cantiere del nuovo polo “Sport Santé” nel cuore della Nouvelle Frayère

Il quartiere La Frayère si prepara a voltare pagina. Con l’avvio ufficiale del cantiere del nuovo edificio “Sport Santé”, prende forma uno dei progetti più emblematici del vasto piano di riqualificazione urbana “Nouvelle Frayère”, promosso dal Comune di Cannes e dall’Agglomerazione Cannes Lérins.



Il sindaco David Lisnard, in visita ai cantieri venerdì 18 luglio, ha illustrato l’importanza di questa operazione: «Un intervento chiave per migliorare la qualità della vita e rafforzare l’accesso ai servizi pubblici di prossimità».





Un centro polifunzionale al servizio del quartiere

Il nuovo edificio, progettato dallo studio Comte & Vollenweider, sarà consegnato entro la fine del 2026 e ospiterà spazi dedicati allo sport (sala di danza, palestra di boxe, city-stade), un polo sanitario con medici, infermieri e farmacia, nove alloggi destinati a famiglie e lavoratori, un parcheggio multipiano da 101 posti e aree esterne attrezzate con una zona fitness sicura.

Un investimento da 12,3 milioni di euro che punta a fare dell’infrastruttura un vero motore di coesione e rinascita per l’intera comunità.



Più case, più servizi, più sicurezza

Oltre alla costruzione del polo Sport Santé, il piano prevede un’importante ristrutturazione del patrimonio abitativo esistente.

Il gestore Erilia sta trasformando 20 grandi appartamenti delle torri S e I in 35 unità più piccole e funzionali, rispondendo così alle esigenze di studenti, giovani attivi e anziani.

Gli interventi includono anche la completa riqualificazione dei 20 ingressi condominiali, con adeguamento per l’accessibilità, per un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro. Un appartamento modello è già stato presentato ai residenti, segnando il primo passo concreto verso il cambiamento.



«Adattare gli alloggi significa migliorare la qualità della vita e rafforzare il tessuto sociale – ha dichiarato Frédéric Lavergne, direttore generale di Erilia –. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni abitative moderne e sostenibili, in linea con le ambizioni della città».





Un progetto da 96 milioni di euro per il futuro di La Frayère

Il progetto “Nouvelle Frayère”, tra i più avanzati a livello nazionale nell’ambito del Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), rappresenta un investimento complessivo di 96 milioni di euro.

Di questi, 42,5 milioni sono destinati agli interventi del programma statale (nuove passerelle pedonali, parcheggio del Caroubier, il “Cœur de Frayère” e il centro Sport Santé), mentre i restanti 53,3 milioni finanziano opere complementari, come la protezione contro le inondazioni, l’installazione di una rete di teleriscaldamento a biomassa e l’ampliamento della videosorveglianza.



Sicurezza rafforzata: arriva la vigilanza privata

Dallo scorso luglio è attivo un nuovo servizio di sicurezza privata, promosso dalla città di Cannes in collaborazione con i principali gestori sociali del territorio (tra cui Erilia, OPH, Socaconam, Adoma e Unicil).

Gli addetti operano nelle parti comuni degli edifici per far rispettare i regolamenti condominiali, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine. Il servizio è finanziato interamente dalla municipalità attraverso l’esenzione della tassa fondiaria per i proprietari degli immobili, senza alcun costo aggiuntivo per gli inquilini.



Con questo ambizioso progetto, Cannes-La Bocca conferma la sua volontà di trasformare La Frayère in un quartiere moderno, inclusivo e vivibile, dove sport, salute, alloggi e sicurezza convergono in un’unica visione: quella di una città al servizio dei suoi abitanti.