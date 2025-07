“Le pique-nique des Frenchy” torna alla Colmiane: musica, natura e divertimento sulle rive del lago

È uno degli appuntamenti estivi più attesi sulle Alpi Marittime: domenica 20 luglio 2025, dalle 12:30 alle 18:00, torna sulle rive del lago della Colmiane “Le pique-nique des Frenchy”, evento clou delle Folies des Lacs, organizzato dal Dipartimento delle Alpes-Maritimes.

Una giornata festiva, gratuita e aperta a tutti, immersa nello scenario incantevole del Parco del Mercantour, tra musica dal vivo, animazione e relax.

25 anni di “Folies des Lacs”: tra tradizione e novità

Per celebrare il 25° anniversario della manifestazione, Les Folies des Lacs si rinnovano nel segno della convivialità, con la formula vincente nata dalla collaborazione con L’Apéro des Frenchy.

Il risultato? Un picnic musicale in stile retrò, sulle note dei più grandi successi della canzone francese dagli anni ’70 ai Duemila. Un'occasione perfetta per condividere una giornata in famiglia o con gli amici, tra canti, risate e natura.

Musica live, dj set e giochi per tutte le età

L’atmosfera sarà scaldata dalla voce di Nicoline, artista rivelata da The Voice, e animata da un DJ set Frenchy tutto da ballare. In programma anche blind test musicali e numerose attività all’aria aperta per grandi e piccini. Chi preferisce viaggiare leggero potrà approfittare del servizio ristorazione a pagamento disponibile in loco.



Come partecipare

L’ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo, l’evento potrebbe essere annullato: si consiglia di consultare il sito soirees-estivales.departement06.fr o i canali social del Dipartimento delle Alpes-Maritimes per aggiornamenti in tempo reale.

Info pratiche:

• Servizio navetta gratuito tutto il giorno dal parcheggio centrale al lago.

• Ampia possibilità di parcheggio accanto ai ristoranti e alle casse degli impianti di risalita.

• Diversi ristoranti disponibili nella stazione.

Come arrivare:

• In autobus: linea 90.

• In auto: tramite la valle della Vésubie o della Tinée (circa 1h20 da Nizza).

Una domenica di festa, musica e natura che promette di essere uno dei momenti più suggestivi dell’estate alpina.