Monaco Boost accoglie 16 nuovi imprenditori: conclusa la selezione per gli spazi della pépinière del Principato

Frédéric Cottalorda, Ministro delle Finanze e dell'Economia. Foto: Direction de la Communication.

Si è riunita il 13 luglio la commissione di attribuzione di Monaco Boost, presieduta dal Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia Frédéric Cottalorda, alla presenza dei Consiglieri Nazionali Franck Julien e Karen Aliprendi.

La selezione ha riguardato l'assegnazione di uffici esclusivi e postazioni di lavoro in spazio condiviso, resi disponibili dopo la conclusione del percorso di accompagnamento delle prime imprese che avevano fatto il loro ingresso nella pépinière nel 2021.

L'invito a presentare le candidature si è svolto dal 29 maggio al 26 giugno. Oltre la metà delle domande ricevute proviene da imprese in fase di costituzione, mentre circa un terzo riguarda aziende create da meno di un anno.

Tra le motivazioni principali espresse dai candidati emerge la volontà di operare in un ambiente favorevole agli scambi, alle sinergie e allo sviluppo della propria attività. Un obiettivo che il Governo del Principato considera pienamente in linea con la missione di Monaco Boost, incubatore d'impresa che ha recentemente celebrato il suo quinto anniversario.

Saranno sedici gli imprenditori che entreranno a far parte della comunità di Monaco Boost, potendo così beneficiare di nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Con questa nuova assegnazione, Monaco Boost raggiunge la piena capacità di occupazione e conferma il proprio ruolo di strumento centrale della politica di sostegno all'imprenditorialità nel Principato. Il risultato, sottolinea il Governo, testimonia il dinamismo dell'ecosistema imprenditoriale monegasco e il ruolo strutturante svolto dalla pépinière nell'accompagnare in modo duraturo la crescita delle imprese ospitate.