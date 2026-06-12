Digital LabImpact: a Monaco nuovi workshop pratici per aiutare le imprese a integrare il digitale e l’intelligenza artificiale

Il Governo del Principato di Monaco prosegue la propria politica di accompagnamento degli attori economici nell’evoluzione degli utilizzi del digitale. In questo contesto, la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN) contribuisce a sostenere questa dinamica attraverso il programma Extended Monaco Entreprises (EME), che propone iniziative di sensibilizzazione, strumenti di supporto e momenti di confronto con esperti per aiutare i professionisti a comprendere e integrare al meglio le sfide del digitale nelle proprie attività.

Dal 2025, il ciclo Digital FlashUP offre appuntamenti brevi e accessibili che consentono a dirigenti e collaboratori di approfondire i principali temi legati alla trasformazione digitale in sessioni di 45 minuti, attraverso il contributo di esperti e la presentazione di casi concreti.

Per dare continuità a questo percorso, il programma EME ha lanciato un nuovo format di workshop denominato Digital LabImpact.

Pensati come naturale prosecuzione dei Digital FlashUP, questi laboratori a piccoli gruppi permettono ai partecipanti di approfondire le tematiche affrontate durante le sessioni di sensibilizzazione e di trasformarle in applicazioni concrete per la propria attività professionale.

Il programma prevede momenti di confronto interattivo con esperti del territorio, attività dedicate all’identificazione, alla sperimentazione e all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, oltre a sessioni di riflessione collettiva sulle pratiche digitali all’interno delle aziende.

L’obiettivo dei Digital LabImpact è favorire il passaggio dalla comprensione delle sfide del digitale all’adozione concreta dei suoi strumenti e delle sue applicazioni.

I primi workshop, avviati alla fine di aprile, hanno già coinvolto partecipanti provenienti da diversi settori economici del Principato. L’iniziativa ha registrato quasi 100 iscritti, dei quali oltre quaranta hanno già preso parte agli incontri. Ad oggi sono stati realizzati cinque workshop e altri dieci sono in programma entro la fine dell’anno.

Nel corso delle sessioni, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze, scoprire casi d’uso concreti e confrontarsi sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie nella quotidianità professionale.

Questa prima fase segna l’avvio di una serie di workshop destinati a integrare e completare gli appuntamenti Digital FlashUP nel corso dell’intero anno, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze digitali delle imprese del Principato.





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