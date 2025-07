Tram linea 1: addio ai convogli affollati, arrivano i vagoni allungati

Svolta in arrivo per i passeggeri della linea 1 del tramway, spesso costretti a viaggiare in condizioni di sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi.

Tredici convogli corti, attualmente in servizio, saranno presto solo un ricordo: a partire dal 29 agosto, inizierà la messa in servizio progressiva delle versioni allungate, con un piano di aggiornamento che si concluderà nei primi mesi del 2026.



L'annuncio è stato dato da Gaël Nofri, vicesindaco di Nizza con delega ai Trasporti e presidente della Régie Ligne d’Azur. «La prima estensione arriverà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Dopo un mese di assemblaggio e test, entrerà in funzione il 29 agosto. Poi procederemo con un ritmo sostenuto: ogni 15 giorni un nuovo vagone», ha spiegato l'assessore.



Più spazio, stessa climatizzazione

Attualmente la linea 1 (Henri Sappia - Hôpital Pasteur) dispone di 28 “treni”, di cui 13 corti e 15 lunghi. I disagi per i passeggeri, in particolare nei periodi di punta e durante le giornate più calde, sono amplificati da un impianto di climatizzazione obsoleto, meno efficace rispetto a quello delle linee più recenti.



Sebbene il sistema di climatizzazione non sarà sostituito, l’aumento dello spazio a bordo dovrebbe migliorare sensibilmente il comfort dei passeggeri.

I nuovi vagoni allungati passeranno da 33 a 44 metri di lunghezza, aumentando la capienza da 200 a 300 persone per convoglio. In totale, ciò comporterà un incremento del 12% della capacità complessiva del servizio.



Un progetto nato prima della pandemia

L’idea di prolungare le “rames” corte risale al 2019, ma ha subito un brusco rallentamento a causa della pandemia di Covid-19.

«Durante l’emergenza sanitaria, abbiamo dovuto dirottare i fondi disponibili verso la salute pubblica, per acquistare vaccini, mascherine e dispositivi di protezione», aveva ricordato il sindaco di Nizza Christian Estrosi in un’intervista rilasciata lo scorso gennaio.



Con la ripartenza del progetto, la linea 1 si prepara quindi a una trasformazione attesa da anni, che potrebbe finalmente ridurre l’affollamento quotidiano e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.