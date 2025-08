Cannes illumina l’estate con fuochi d’artificio spettacolari… e sostenibili

Uno spettacolo che incanta, senza inquinare. Ogni estate, il Festival International d’Art Pyrotechnique trasforma la baia di Cannes in un palcoscenico di luci, colori e musica, attirando oltre 100.000 spettatori per ogni serata.

Considerato tra le più importanti competizioni pirotecniche al mondo, l’evento è ormai un simbolo dell’estate sulla Riviera: festoso, popolare e di alto livello artistico.



Ma il Festival non è solo uno show da record: è anche un modello di gestione virtuosa. Da alcuni anni, infatti, non grava più sulle finanze pubbliche.

A coprire i costi, significativi per un evento di tale portata, sono esclusivamente i ricavi privati del Palais des Festivals et des Congrès, generati da fiere, congressi ed eventi professionali. Un’impostazione che consente di mantenere alta la qualità dell’offerta culturale senza incidere sul bilancio dei contribuenti.



In parallelo, la municipalità di Cannes ha fatto della sostenibilità un pilastro fondamentale del festival. Il Comune, in collaborazione con il Palais des Festivals, ha introdotto una serie di misure concrete per ridurre l’impatto ambientale delle esibizioni pirotecniche:

Uso di materiali ecologici e tecnologie di nuova generazione che limitano l’inquinamento dell’aria, del mare e del suolo;

Pulizia immediata e approfondita di spiagge, fondali marini e zone di tiro al termine di ogni spettacolo;

Selezione di artigiani pirotecnici che utilizzano prodotti europei di alta qualità, progettati per una lunga permanenza visiva e minore quantità di colpi;

Eliminazione dell’alluminio dalle attrezzature e divieto delle bombe con scocche in plastica;

Utilizzo di mortai riutilizzabili, forniti da un produttore locale, per limitare il traffico su gomma;

Riduzione dell’impiego di sabbia grazie a sacchi riutilizzabili per il fissaggio degli artifici;

Potenziamento del trasporto pubblico con navette Palm Bus e treni SNCF per incentivare una mobilità sostenibile.



Coniugare spettacolo, economia e rispetto dell’ambiente non è semplice, ma Cannes dimostra che è possibile. Il Festival Internazionale d’Arte Pirotecnica continua a incantare il mondo, senza rinunciare a responsabilità e visione a lungo termine.