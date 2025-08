F1. Buon weekend in Belgio per Leclerc: il monegasco a Spa è terzo dietro le imprendibili McLaren

Può essere soddisfatto Charles Leclerc per il suo weekend in Belgio.

Quarto posto nella Sprint a cui ha fatto seguito il terzo posto in griglia, complice anche un errore di Verstappen partito quarto, che ha permesso di gestire anche con l'unico pit stop il podio proprio sull'olandese, con una gara partita dopo un'ora e venti di attesa dovuta alla pioggia battente.

Un po' di batticuore nelle fasi finali con un bloccaggio e un distacco da gestire ridotto ma sempre con un margine abbastanza tranquillo. Il terzo posto in questo momento è il massimo raggiungibile, vista la superiorità netta e a tratti imbarazzante di Mclaren che solo nel secondo settore rifilava nove decimi agli altri top team. Per la cronaca ha vinto Piastri, che era partito secondo ma al primo vero giro di gara dopo la partenza sotto Safety Car ha approfittato di un momento di recupero energia della monoposto di Norris per prendere la vetta e non lasciarla più.

Ferrari, anche grazie a un'ottima rimonta di Hamilton che ha fatto malissimo in qualifica ma poi è risalito fino alla settima posizione finale, conserva la seconda posizione nel mondiale costruttori avendo portato due piloti a punti, mentre per Red Bull e Mercedes solo un pilota a testa (zero per Tsunoda e Antonelli).