Monaco presenta “Un Été en Fête”, svelato il programma delle animazioni estive nel Principato

La Mairie de Monaco ha presentato venerdì 12 giugno alle 9 il programma delle animazioni estive 2026 riunite sotto il titolo “Monaco Un été en Fête”, il calendario di eventi che animerà il Principato nei prossimi mesi.

Il programma propone una serie di appuntamenti dedicati alla musica, alle tradizioni locali, alle famiglie e al tempo libero, con numerose iniziative gratuite distribuite nei diversi quartieri della città.

Tra gli eventi in calendario figura la Fête de la Musique, in programma il 21 giugno. L’edizione 2026 sarà caratterizzata dal concerto gratuito del DJ francese Petit Biscuit sull’Esplanade des Pêcheurs, preceduto dalle esibizioni di Sunlee e Karlota.

Spazio anche alle tradizioni con le Festivités de la Saint-Jean, previste il 23 e 24 giugno tra Place du Palais e Place des Moulins, con sfilate, danze folkloristiche, musica e l’accensione del tradizionale fuoco.

Il 3 luglio tornerà inoltre “Monaco-Ville en Fête – U Sciaratu”, che quest’anno sarà dedicato al tema degli “Animaux Fantastiques”, con animazioni, percorsi acrobatici, laboratori di trucco e un grande ballo aperto alle famiglie.

Dal 8 luglio al 19 agosto si svolgeranno le Soirées Musicales, una serie di concerti gratuiti all’aperto tra il Larvotto e Square Gastaud, con repertori che spazieranno dalla varietà francese al pop, dal rock alle sonorità italiane.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche le tradizionali Soirées Feux d’artifice del 25 luglio e del 1° agosto al Port Hercule, che uniranno spettacoli pirotecnici e intrattenimento musicale sul lungomare.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più giovani con le Soirées Enfantines, in programma dal 29 maggio al 14 agosto in diversi quartieri del Principato, e con la Grande Boum des enfants prevista il 26 giugno al Parc Princesse Antoinette.

L’estate monegasca comprenderà inoltre attività sportive e ricreative, tra cui le giornate di introduzione alla subacquea organizzate allo Stade Nautique Rainier III l’8 luglio e il 12 agosto, in collaborazione con il Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco.

Il programma estivo 2026 prevede infine diverse iniziative all’aperto e aperture speciali in alcuni dei luoghi più suggestivi del Principato, con l’obiettivo di offrire a residenti e visitatori un’estate ricca di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi.





Il programma completo delle manifestazioni è disponibile sul sito ufficiale della Mairie de Monaco:

https://mairie.mc/programme-estival-2026, oppure https://www.mairie.mc/evenements.